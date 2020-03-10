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بالصور: أب يعذب ابنته ويحبسها في حظيرة للحيوانات

طفلة يمنية تعرضت للحبس والتعذيب على يد والدها
طفلة يمنية تعرضت للحبس والتعذيب على يد والدها
10/3/2020

تفاعل ناشطون وحقوقيون يمنيون مع قضية احتجاز أب وزوجته لابنته الصغيرة في حظيرة للحيوانات بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ونشرت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، صورًا لطفلة يمنية قالت إنها احتجزت من قبل أبيها وزوجته في حظيرة للحيوانات.

وقالت الصراري في توصيفها للحادثة: "انتهاك آدمية طفلة وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجور عزلة الموسطة مخلاف بني شعيب بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء".

وأضافت الصراري أنه تم العثور على الطفلة داخل حظيرة أغنام وتظهر عليها آثار تعذيب جسدي بالإضافة إلى تعرضها لسوء التغذية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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