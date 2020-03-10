بالصور: أب يعذب ابنته ويحبسها في حظيرة للحيوانات

تفاعل ناشطون وحقوقيون يمنيون مع قضية احتجاز أب وزوجته لابنته الصغيرة في حظيرة للحيوانات بمحافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ونشرت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، صورًا لطفلة يمنية قالت إنها احتجزت من قبل أبيها وزوجته في حظيرة للحيوانات.

انتهاك آدمية طفله وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجورعزلة الموسطه مخلاف بني شعيب

العثورع الطفلة داخل اصطبل اغنام عليها آثارتعذيب جسدي بالاضافة الى تعرضهالسوء تغذية

نداء للمنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان لنجدة هذة الطفله نتيجة انعدام اليات الحماية واستغلال الثغرات القانونيه pic.twitter.com/pThzFURzfK — هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) March 9, 2020

وقالت الصراري في توصيفها للحادثة: "انتهاك آدمية طفلة وتعذيبها من قبل والدها وزوجته في الجور عزلة الموسطة مخلاف بني شعيب بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء".

وأضافت الصراري أنه تم العثور على الطفلة داخل حظيرة أغنام وتظهر عليها آثار تعذيب جسدي بالإضافة إلى تعرضها لسوء التغذية.

ذمار.. حالة تعذيب جسدي مفرط لطفلة وإحتجازها وتقييدها في أحد إصطبلات الحيوانات في ضل سيطرة مليشيات الحوثية الكهنوتية على المحافظة حيث

اقدم شخص في مديرية وصاب العالي على تعذيب ابنته البالغة من العمر 6 سنوات وحبسها في اصطبل الحيوانات لأكثر من 6 اشهر. pic.twitter.com/H2u7c2MT5p — إذاعة صوت الجمهورية (@soutalgomhoria) March 10, 2020

ياهدى اذا بايسمحوا لي اتبنى هذه البنت واربيها كلمتيني

واضمن تربيتها برقبتي واعاهد الله بذلك — امير بذاتي (@vhgtrdv) March 9, 2020

اسالكم بالله اذا في امكانيه لتبني هذه البنت فانا مستعد واتعهد امام الله بكل متطلباتها واعاملها مثل وحده من بناتي

والله تقطع القلب عليها — Mohmd.Alshami (@abukreem7) March 10, 2020