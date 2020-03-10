المرشد السياحي لباخرة النيل بمصر: تحليلاتنا سلبية ونحن كبش فداء

قال المرشد السياحي خليل سعد أحد المحتجزين بالحجر الصحي في مصر على خلفية الإصابة بكورونا على متن باخرة نيلية في الأقصر، إن "تحليلاتهم سلبية" وغير مصابين بالفيروس.

وأضاف سعد، في تدوينة له على صفحته في موقع فيسبوك "حابب أطمن المقربين عليّ أنا بخير ودا إجراء طبيعي وقائي وإن أنا من الـ ١١ السالب يعني غير حامل للفيروس".

وشكك سعد في سبب إعلان إصابتهم بالفيروس معتبرًا أنه قرار سياسي وأنهم "كبش فداء".

وعبر خليل عن دهشته من احتجاز بعض نزلاء الباخرة بداعي إصابتهم بالفيروس على الرغم من اطلاعه على نتائجهم وكانت كلها سلبية أيضًا وإعلان الدولة أنهم مصابون رغن أنه "مجرد اشتباه"، على حد زعمه.

وكان خليل قد خضع للحجر الصحي على خلفية إصابته بفيروس كورونا بحسب بيان سابق لوزارة الصحة المصرية، قالت فيه إنها سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي مصر.

والأحد، تُوفى في مصر سائح ألماني جراء إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة في البلاد، بينما تخطى عدد الإصابات 50 حالة.