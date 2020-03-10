السودان: 10 قتلى في مجزرة بدارفور وسط صمت حكومي (فيديو)

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لمجزرة وقعت في "حجير تونو" بدارفور غربي السودان من قبل مليشيات مسلحة سقط فيها 10 قتلى.

كما تداول النشطاء فيديو يوضح عملية دفن الضحايا، وطالب مغردون سودانيون بسرعة التحقيق ومحاسبة الجناة.

موضحين أن ما حدث لم يكن على مرأى ومسمع من الجميع كما هو الحال في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.

ودان حزب المؤتمر السوداني أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المجزرة وسط غياب كامل للتصريحات الرسمية حول الحادثة.

وكان عدد من الحركات المسلحة والأحزاب السودانية قد طالب بإجراء تحقيق فيما حدث.

و دانت حركة العدل والمساواة في بيان لها ما أسمته "الهجوم البربري الغادر" ودعت السلطات الحكومية في ولاية جنوب دارفور والحكومة المركزية إلى إجراء تحقيق فوري وعاجل، كما طالبت قوات اليوناميد بأداء دورها في حماية المدنيين.

و دانت الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، الهجوم وطالبت الحكومة الانتقالية الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، كما استنكرت الحركة صمت الحكومة حيال هذه الجريمة البشعة حسب ما جاء في بيانها.

كما أعرب حزب المؤتمر السوداني عن أسفه لوقوع هذه الحادثة وقال في بيان له إن ما حدث كان نزاعا بين شخصين وتطورت أحداثه إلى أن وصلت لحرق قرية بأكملها.

واشار البيان إلى ارتفاع أعداد القتلى إلى 12 قتيلا، وأكد الحزب أنه رغم دعمه لجهود الحكومة الانتقالية إلا أنه لن يتهاون في الحقوق المشروعة للمدنيين.

ونشر النائب العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها "مجزرة حجير تونو بجنوب دارفور حدث تدمى له القلوب، والثورة السودانية جاءت لينعم كل سوداني وسودانية بالأمن" وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، كما دعا السلطات للإسراع في كشف الجناة ومقاضاتهم.