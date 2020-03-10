أثار ضجة وسخرية.. إعلامي مصري يستضيف "فيروس كورونا" (فيديو)

في واقعة أثارت ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية، أجرى الإعلامي جابر القرموطي حوارا "تخيليا" مع فيروس كورونا المستجد، خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة" الخاصة.

وظهر شخص "عبر الأقمار الصناعية" على الهواء مباشرة مجسدًا دور "كورونا"، وتحدث بلكنة مصرية قريبة من الشارع، محاولًا طمأنة المصريين والتقليل مما أسماه التهويل الإعلامي بشأن مخاطر الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4 ألاف شخص حول العالم.

ونصح "الضيف الغريب"، المصريين بالاهتمام بالنظافة وعدم استخدام المناديل القماشية واستبدالها بالمناديل الورقية مع ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

الواقعة أثارت جدلًا وسخرية على منصات التواصل المصرية، ففي الوقت الذي تكافح فيه الصين والولايات المتحدة وأوربا ودولًا أخرى لاحتواء الوباء، يحاول الإعلام المصري التقليل من حجم الكارثة.

وأشار مغردون إلى سياسة الإعلام المصري في التجاهل والاستهتار بمثل هذه الأمور، وأشاروا إلى عدم تعليق الرحلات الجوية والدراسة حتى الآن رغم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 55 ووفاة سائح ألماني السبت.

الحمدلله في خطوه علميه كبيره تحسب لمصر ، جابر القرموطي قدر يعمل اتصال مباشر مع ڤيروس الكورونا pic.twitter.com/e2gZQVI4jI — ﮼حمزه (@7amzology) March 10, 2020

وطالب ناشطون وزير التعليم المصري بضرورة تعليق الدراسة حتى لا يتفشى الوباء في البلاد، كما شكك بعضهم في الأرقام الرسمية لحصيلة المصابين وطريقة التعاطي مع الأمر ككل.

وقال وزير التعليم المصري طارق شوقي خلال استضافته عبر فضائية إم بي سي مصر إن "إيقاف الدراسة معناه إننا بنقول للعالم إن إحنا عندنا وباء وده هيأثر سلبا على الاقتصاد والسياحة وكل حاجة"، متهمًا وسائل التواصل الاجتماعي بترويج "الشائعات".

ويعد القرموطي أحد الصحفيين المقربين من النظام المصري، وقد سبق أن أعلن رحيله عن فضائية "النهار" الخاصة وتوقف برنامجه "مانشيت"، قبل أن يعود بهذا البرنامج الحالي على قناة الحياة.

الإعلامي جابر القرموطي عمل انفراد كبير .. وعمل أول حوار مع فيروس كورونا ..

إحنا ياجماعة هانبهر الفيروس وهانبهر العالم .. لدرجة إننا هنخلي الفيروس يخاف يجي مصر ولو دخل مصر هايهرب على طول

#كورونا_الجديد pic.twitter.com/kqS7OpxUnn — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) March 10, 2020

منظمة الصحة العالمية تلاحق فيروس كورونا ليل نهار دون جدوى، فيما عجز الأطباء في الداخل والخارج عن التصرف إزاء المرض، وسط كل هذا أحضره جابر القرموطي عبر الهاتف خاضعا ذليلا منكسرا.. قرموطي يا ابن النيل أي خوفو وأي خفرع وأي منقرع #تعليق_الدراسه_في_مصر pic.twitter.com/jUfU18pnTw — Esmail Abd El-aty (@esma3ilovic) March 10, 2020

القرموطي بيقول "عملنا حاجة محترمة جدا ومهنية جدا وقابلنا فيروس #كورونا "

guess what &

كورونا طلع مضايق قوي من المصريين وجروبات الماميز بردو 😀

بيحاربوا كورونا بالعته https://t.co/b1IpZ8hsyf — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) March 9, 2020

https://t.co/gdv7CM0SYl

الاستاذ جابر القرموطي استضاف فيروس كورونا 😁.. اه والنعمة اهو ☝😁.. يارب النيزك اتاخر ليه؟ 😂 — بهيجة🇪🇬 (@Bahiga14) March 10, 2020

جابر القرموطي عامل مداخله مع فيروس كورونا 😂

هانجيب شلل للكوكب 😜🤣 pic.twitter.com/VTXo6QLCtB — Alaa Sadek (@AlaaSad15047200) March 10, 2020

جابر القرموطي عمل حوار مع فيروس كورونا..

العالم كله بيدور علي مصل ضد الفيروس احنا بقي جبنا الفيروس بنفسه وطمن المصريين انه مش هيجي عندنا

مصر ابهرت العالم وداخلين مرحلة اننا هنبهر الفيروسات والفطريات والبكتريا اصبروا و ستروا العجب العجاب في ام الدنيا#كورونا_الجديد pic.twitter.com/XcXevKjhrN — AbdelHamid youssef (@midoyusuf8) March 10, 2020

انا شوفت مكالمة استاذ جابر القرموطي وفيرس كرونا والحمد لله قلبي الطمن خلاص — M-249 (@KAM6L) March 10, 2020

جماعة سواء اتفقنا ام اختلفنا، بس هي خطوة جريئة جدًا من الاستاذ جابر القرموطي انه يستضيف الڤيروس عادي كده بجد 😀 — طارِق شلّبي (@tehsha) March 10, 2020

محدش يتفرج ع الفيديو دهhttps://t.co/ELXFjU7dQ3 — غيبوبة (@ktolba111) March 10, 2020

جابر القرموطي عامل لقاء مع فايروس كورونا .عبث. pic.twitter.com/wRJ8DomJ6D — Mohamed Shahen (@manch_10) March 10, 2020

https://twitter.com/AlaaMalik74/status/1237303999256236032?ref_src=twsrc%5Etfw

بعد ما الأستاذ جابر القرموطي جاب فيروس كورونا في مكالمة هاتفية .. المستشار مرتضى منصور قرر يرفع دعوة قضائية على ميتين أم الفيروس وهيمرمطه في المحاكم ويا احنا يا هو بقى ⁦🤷🏼‍♂️⁩ pic.twitter.com/lei7tqVhwK — Younes (@Younes16803745) March 10, 2020

القرموطي عمل لقاء عالمي مع الكرونا 😂😂😂 pic.twitter.com/8nVmeSthxM — اسلام جابر (@islamjaber77) March 10, 2020