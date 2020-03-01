29 من فبراير/شباط: آخر تطورات الفيروس كورونا المستجد في العالم

سجلت الولايات المتحدة أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إضافة إلى وفاة شخصين في فرنسا، بينما ارتفعت الوفيات في إيطاليا إلى 29 حالة وفاة.

فيما يلي آخر تطورات الفيروس في العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

انتشار الفيروس في ستين بلدا

أصاب الفيروس 85941 شخصا وأودى بحياة 2941 ضحية في العالم.

وسجلت الصين (من دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر/كانون الأول، أكثر من 79 ألف إصابة منها 2835 وفاة.

وفي بقية العالم، انتشر الفيروس في حوالي 60 دولة ومنطقة.

وأحصت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر بلد متضرر، 813 إصابة جديدة، وهو أسرع معدل تفش يومي. وتجاوز العدد الإجمالي 3150 إصابة بينها 17 وفاة. وتوجد إشارة أخرى مقلقة في هذا البلد، اذ سجلت أول حالة إصابة متكررة.

وفي إيران، سجلت السلطات تسع وفيات جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 43 وفاة و593 اصابة. لكن نقل راديو "بي بي سي فارسي" عن مصادر طبية أن عدد الوفيات تجاوز 210 حالات، وهو ما نفته الحكومة.

وأصاب الفيروس كورونا المستجد أكثر من ألف شخص في إيطاليا، توفي منهم 29 مصابا.

أما فرنسا فبعد تسجيلها 100 إصابة منذ نهاية يناير/كانون الأول بينها حالتا وفاة، لتصبح ثاني بؤرة للفيروس كورونا المستجد في أوربا بعد إيطاليا.

وسجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة التي أعلنت رصد أربع إصابات بالفيروس كوفيد-19 يجهل مصدر انتقال العدوى إليها.

وأعلنت موناكو وقطر والإكوادور تسجيل أول حالات إصابة.

تهديدات للاقتصاد العالمي

في الصين، تراجع الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له، عقب اتخاذ السلطات اجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أثر الفيروس "أكثر شدة" في قطاع الخدمات (النقل والفنادق والمطاعم والسياحة).

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي استعداده للتدخل في حال تطلب الأمر ذلك. واعتبر أن "مقومات الاقتصاد الأمريكي" لا تزال "صلبة".

وتبنت الحكومة الإيطالية سلسلة إجراءات مالية لدعم قطاع السياحة المتضرر بشدة.

أسبوع أسود للبورصات

البورصات العالمية التي تخشى نتائج مدمرة للفيروس على الاقتصاد، سجلت أسوأ أسبوع منذ الأزمة المالية في 2008.

وأغلقت بورصة وول ستريت الجمعة على أكبر خسائر يومية منذ ذروة الأزمة المالية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 12 في المئة خلال الأيام الخمسة الماضية. وأغلقت كبريات البورصات الآسيوية والأوربية على انخفاض راوح بين 3 في المئة و5 في المئة.

وواصلت أسعار النفط تراجعها وبلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

قيود وعمليات إغلاق

أعلنت الولايات المتحدة حظر وقف الرحلات الجوية القادمة من الصين ودعت الأمريكيين لعدم زيارة إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وشهدت إيطاليا إلغاء أكثر من نصف الحجوزات السياحية إلى نهاية مارس/آذار.

وأعلن وزير الصحة التركي إلغاء جميع رحلات الركاب من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس كورونا.

وفي السعودية، وبعد تعليق إصدار تأشيرات سياحية لمواطني البلدان الأكثر تضررا، منع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلى مكة والمدينة.

وأعلن لبنان غلق المدارس والجامعات لأسبوع، ومنع دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية.

إلغاءات متتالية

أجلت واشنطن إلى أجل غير مسمى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي كان من المنتظر عقدها في مارس/آذار في لاس فيغاس.

وأجلت في إيطاليا خمس مباريات في كرة القدم كانت ستجري نهاية هذا الأسبوع، بما فيها مباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان المرتقبة والتي أجلت إلى 13 من مايو/أيار.

وأعلنت فرنسا إلغاء أي "تجمع يشمل أكثر من 5 آلاف شخص" في أمكنة مغلقة وبعض الأنشطة في الهواء الطلق على غرار نصف-ماراثون باريس الذي كان مقررا تنظيمه الأحد. وأعلنت السلطات أيضا إلغاء اليوم الأخير من معرض الزراعة.