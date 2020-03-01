شاهد: خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين تعطل قاربهم

أنقذت فرق خفر السواحل التركية عددا من المهاجرين غير النظاميين، بولاية جناق قلعة غرب البلاد، بعد فترة قصيرة من إبحارهم، إثر تعطل محرك قاربهم، وبدء تسرب المياه إليه.

واجتمع المهاجرون وعددهم حوالي 50، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منارة سيفيرجة في إيفاجيك، كانوا قد أبحروا بقارب مطاطي، باتجاه جزيرة ميديللي اليونانية.

وتعطل محرك القارب عقب ابتعاده لمسافة 100 متر عن الشاطئ، وأخذت المياه تتسرب إليه، مما دفع خفر السواحل التركي إلى التدخل فورا، وإنقاد المهاجرين.

هذا و قد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوربا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.

وقال صويلو، في تغريدة عبر تويتر، إن "76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي، غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوربية حتى الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد (06:50 بتوقيت غرينتش).

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوربا.

ويوم السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوربا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة من اللاجئين.