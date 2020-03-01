شاهد: تركيا تسقط طائرتين حربيتين للنظام السوري في إدلب

قال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن طائرة حربية من طراز سوخوي روسية تابعة للنظام السوري سقطت في إدلب، وأصيبت أخرى.

وأضاف مراسل الجزيرة إن إحدى طائرتي النظام السوري اللتين أسقطهما الجيش التركي في ريف إدلب من نوع سوخوي24.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري، إن تركيا استهدفت طائرتين حربيتين في إدلب، مشيرة أن الطيارين هبطوا منها بالمظلات وأنهم بخير.

يأتي ذلك فيما نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مشاهد جديدة لنجاح طائرات مسيرة تابعة لها في تدمير مواقع للنظام السوري في محافظة إدلب وريف حلب.

وصرحت وزارة الدفاع التركيّة بأنّ طائراتها المسيرة تمكّنت من تحطيم نظامي دفاع جوّي تابعين للنظام.

ويظهر في المشاهد عمليات قصف دقيقة نفذتها طائرات تركية مسيرة على أهداف للنظام السوري في مدينة سراقب بريف إدلب، وبلدات الزربة، والشيخ أحمد، والطلحية بريف حلب.

ووفق المشاهد، أدى القصف إلى تدمير أسلحة ثقيلة تابعة للنظام السوري بينها دبابات وناقلات جنود، ومضادات دروع، ومركبات عسكرية أخرى.

كما أسفر القصف عن تحييد عدد من عناصر النظام السوري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط المنصرم.

وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جراء العملية حتى الآن شملت تحييد ألفين و212 عنصرا، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 من المدافع وراجمات الصواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي.