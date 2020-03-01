تسجيل وفيات وإصابات لأول مرة بفيروس كورونا في عدة دول

أعلنت أستراليا وتايلاند والولايات المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الصحة في ولاية أستراليا الغربية، أندريه روبيرتسون، في تصريح صحفي، أن مريضًا يبلغ من العمر 78 عامًا فارق الحياة في المستشفى التي يتلقى العلاج فيها بالولاية بعد نقله إلى أستراليا.

وأوضح روبيرتسون أن المريض أُصيب بالفيروس في سفينة "أميرة الماس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو.

وأشار روبيرتسون إلى أن وفاة المريض المذكور تعد أول حالة في أستراليا جراء فيروس كورونا، قائلًا "هذا الوضع مأساوي للغاية".

ولفت إلى أن زوجة المتوفى البالغة 79 عامًا، لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابتها بالفيروس في السفينة ذاتها، مؤكدًا أن حالتها مستقرة.

وكانت أستراليا أجلت 164 من مواطنيها كانوا على متن سفينة السفينة، وأعلنت إصابة 9 من الذين أجلتهم بالفيروس.

وفي تايلاند، قال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما.

وأوضحت الإدارة أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير/كانون الثاني تعافت 30 منها بينما لا يزال 11 مصابا في المستشفيات.

أم وطفلها يرتديان الكمامة في سول (رويترز)

وفي الولايات المتحدة، تأكدت أول وفاة على أراضيها، السبت، بفيروس كورونا، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التشديد على أن لا سبب يدعو "للذعر".

وأكد ترمب أن الضحية الأولى لوباء "كوفيد-19" التي أعلنها مسؤولون في ولاية واشنطن هي امرأة في أواخر الخمسينات كانت تعيش في مقاطعة كينغ، الأكثر كثافة سكانية في الولاية وحيث تقع سياتل التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص.

ارتفاع الوفيات في الصين

وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في بيان لها، الأحد، أن مجموع الوفيات حتى اليوم جراء الفيروس بلغ ألفين و872 حالة بينهم شخصان في منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

وأشارت إلى وصول عدد الإصابات إلى 79 ألفًا و824 حالة، لافتة إلى الاشتباه بإصابة 851 شخصًا بالفيروس.

وذكرت أن 35 شخصًا توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس في عموم البلاد، 34 بينهم في مقاطعة خوبي، والآخر في خنان، ورصد 573 حالة إصابة جديدة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، الأحد، أنها سجلت 376 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 ووفاة 17 شخصا في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرراً من جراء الفيروس بعد الصين.

إصابات لأول مرة

وأكدت السلطات الصحية في أيرلندا، الأحد، أول حالة إصابة بفيروس كورونا وقالت إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

وفي لوكسمبورغ أكدت وزيرة الصحة أول حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

ونقلت المحطة عن الوزيرة قولها إن الحالة لرجل في الأربعينات سافر في الآونة الأخيرة إلى إيطاليا وعاد عبر مطار شارلوروا البلجيكي.