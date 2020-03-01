"بيرقدار" المسيّرة.. هكذا ألحقت تركيا خسائر كبيرة بالنظام السوري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العمليات التركية أسفرت عن مقتل 2100 من قوات النظام السوري، وتدمير 300 مركبة، بينها 94 دبابة، و37 مدفعا، و28 منصة صاروخية، و17 عربة مدرعة.

كما أدت العمليات العسكرية التركية إلى تدمير الكثير من المواقع مثل مدارج طائرات، ومستودعات ذخيرة، وأنظمة دفاع جوي، وحظائر طائرات، ومنشأة كيميائية عسكرية، بحسب أردوغان.

وأثارت تلك الخسائر الانتباه إلى قدرات الطائرات المسيرة المسلحة التركية "بيرقدار TB2".

والجمعة، نشر مقطع مصور لقصف الجيش التركي منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير-اس1″ الروسية، دون تمكن المنظومة من رصد الطائرات المسيرة التركية، حيث يعتقد أن تشويش أنظمة الحرب الإلكترونية لتركيا تقف وراء ذلك.

#الجيش_التركي ينشر مشاهد جديدة لقصف أهداف عسكرية للنظام السوري

المشاهد تظهر عمليات قصف جوي أدت إلى تدمير منشأة كيميائية عسكرية وقاذفة صواريخ وعدد من المواقع التي يتواجد بها جنود النظام جنوبي محافظة #حلب

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وتعد تركيا سادس دولة في العالم تصنع وتطور وتصدر الطائرات العسكرية المسيرة (بدون طيار) وذلك بعد الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وباكستان وإيران.

وبدأت المرحلة الأولى بتطوير نموذج الطائرة المسيرة "بيرقدار TB2" عام 2007 إذ أجرت أولى رحلاتها في يونيو/حزيران 2009، وعقب ذلك أبرمت الشركة التركية للصناعات الدفاعية (بيكار) اتفاقا لتطوير المرحلة الثانية والإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وانطلقت المرحلة الثانية بالفعل في يناير/كانون الثاني 2012، إذ أجريت أولى التجارب في أبريل/نيسان 2014، وسلمت أول ست طائرات للقوات البرية التركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعقب ذلك تسليم ست طائرات أخرى للقوات البرية في يونيو/حزيران 2015، ودخلت تلك الطائرات الخدمة رسميا في القوات التركية منذ ذلك الحين.

برا وجوا.. الجيش التركي يقصف مواقع النظام السوري طوال الليل

حصلت الأناضول على مشاهد للحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحةhttps://t.co/dLuIXGfXcH pic.twitter.com/u2T0lmFW6r — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 28, 2020

ويتكون نظام الطائرات المسيرة "بيرقدار TB2" من ست مركبات جوية (طائرات) ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة، وثلاث محطات للبيانات الأرضية، ومحطتين للفيديو، إضافة إلى معدات للدعم الأرضي.

وتُصنف "بيرقدار TB2" ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية (مراقبة وهجوم) إذ يمكنها التحليق على ارتفاع (20 ألفا إلى 27 ألف قدم) نحو ثمانية آلاف متر، وحمل معدات بوزن 150 كيلوغراما، والطيران حتى 25 ساعة متواصلة.

كما تتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار. إذ تعمل على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها.

وقد دمجت شركة "روكتسان" التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ والقذائف صواريخ ذكية محلية الصنع من نوع "MAM-L ve MAM-C’yi" في هذا الطراز من الطائرات، وتتميز هذه الصواريخ بالقدرة على إصابة النقطة المستهدفة من بعد ثمانية كيلومترات.

وتواصل تركيا أعمال تطوير هذا النوع من الطائرات من خلال رفع مستوى أنظمة الكاميرا المركبة عليها، وتخطط لأن يصل عددها بالجيش والأمن في المرحلة القادمة إلى 120.

وقد لعبت هذه الطائرات دورا مهما في عمليتي "درع الفرات، غصن الزيتون" اللتين نفذتهما القوات المسلحة التركية شمالي سوريا، وأبرمت أنقرة اتفاقات لتزويد كل من أكرانيا وقطر بطائرات من هذا النوع.