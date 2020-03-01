بعد الكويت.. قطر توقف "مؤقتا" دخول القادمين من مصر بسبب كورونا

فرضت دولة قطر، الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وأوضح المكتب أن ذلك التدبير مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

دولة قطر تفرض قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 1, 2020

وأعلنت قطر، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان أن "الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي".

وأضاف البيان أنه "تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية، تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة".

وأكدت الوزارة أن "المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في قطر منخفضة للغاية".

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وفي وقت سابق، الأحد، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

وقالت الصحيفة طبقاً للمصدر، إن القرار لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، ومن حقهم العودة إلى البلاد.

يأتي ذلك، رغم إعلان القاهرة، اليوم، خلوها من الإصابات بفيروس كورونا، بعد تأكيد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض.

لكن الخميس الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية، عن إصابة شخصين بالمرض بعد عودتهما من مصر، قبل أن ترفع العدد في اليوم التالي إلى 6 حالات.

ووفق الصحيفة الكويتية، فإن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف فيز "الالتحاق بعائل" و"العمل".

https://twitter.com/DrAlshayji/status/1234159733424173058?ref_src=twsrc%5Etfw

وأوضحت المصادر، أن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا".

ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بـ "كورونا" في الكويت لـ 45 حالة.