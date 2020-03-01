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سياسة|تركيا

الرئاسة التركية: 80 ألف مهاجر غادروا نحو أوربا والعدد مرشح للزيادة

تواصل تدفق المهاجرين السوريين إلى أدرنة التركية قاصدين أوربا
تواصل تدفق المهاجرين السوريين إلى أدرنة التركية قاصدين أوربا
1/3/2020

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفا و888 شخصا حتى اللحظة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، الأحد، أفاد فيها أن "تركيا تواصل احتضان السوريين تحت بند الحماية المؤقتة، وإننا لم نطلب من أخوتنا السوريين مغادرة تركيا؛ إذ يمكنهم البقاء هنا أو الرحيل إلى أوروبا حسب مشيئتهم".

وأضاف: "طرأ تغيير على سياستنا تجاه اللاجئين يتمثل في عدم الوقوف في وجه الراغبين في مغادرة تركيا؛ فمع الأخذ بعين الاعتبار قلة مواردنا وعدد الموظفين لدينا، قررنا الاستعداد لاحتمال قدوم موجة نزح جديدة من سوريا، بدلا من إعاقة اللاجئين الراغبين بالسفر إلى أوربا".

ولفت إلى أنه مع هذا التغيير خلال الأيام الماضية اتخذ عدد من المهاجرين قرار المغادرة؛ حيث وصلت أعدادهم حتى اللحظة إلى 80 ألف و888 مهاجرا حتى  اللحظة، وأن هذا الرقم قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأردف أن بلاده "غير قادرة على استيعاب موجة لجوء جديدة من إدلب، لكننا نستعد في الوقت ذاته لأي تدفقات هجرة غير نظامية، يجب على أوروبا وغيرها التحرك فورا للتعامل مع هذا التحدي الهائل، ولا يمكن توقع القيام بذلك بمفردنا".

وأشار إلى أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، معربا عن أسفه لعدم تلقيها الدعم من المجتمع الدولي أمام هذه المهمة الصعبة.

ويواصل المهاجرون الانتقال من الولايات التركية وعلى رأسها إسطنبول باتجاه ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بهدف العبور منها إلى الدول الأوربية.

وينتظر آلاف المهاجرين أمام معبر "بازار كولة" الحدودي في أدرنة، وفي المنطقة العازلة التي أحاطها الأمن اليوناني بالأسلاك الشائكة.

وردا على الانتقادات التي توجها بعض الدول لسياسة تركيا إزاء اللاجئين، قال ألطون إن "الأطراف التي لم تتوصل لاتفاق بخصوص بضعة آلاف من اللاجئين، تتجرأ وتقول (هذا يكفي) لتركيا التي تحتضن بمفردها 3.7 ملايين لاجئ، إنه أمر مخجل وإزدواجية في المعايير".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوربا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، بلغ 76 ألف و358 مهاجرا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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