الحكومة الليبية تعلن مقتل 23 من مليشيات حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة "الوفاق" الليبية، الأحد، مقتل 23 مسلحا واعتقالها 4 آخرين من مليشيات خليفة حفتر، خلال تصديها، السبت، لهجمات شنتها الأخيرة في عدة محاور جنوبي طرابلس.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي: "تم اعتقال 4 من مليشيات حفتر ورصدنا مقتل 23 آخرين، ونعتقد أن العدد أكبر بكثير".

وذكر المجعي، أن قوات حكومة الوفاق تمكنت أيضا من تدمير 6 آليات مسلحة تتبع لمليشيات حفتر خلال هجومها على مواقع "العزيزية" و"السواني"، جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أنه تم رصد آليات حفتر قبل أن تبدأ بهجومها على مواقع القوات الحكومية.

ولفت أن قوات "التوافق" تمكنت أيضا من تديمر منصة صواريخ لقوات حفتر في محور "عين زارة" (جنوب) كانت تستهدف مطار معيتيقة وأحياء عدة بمدينة طرابلس.

في المقابل، أفاد المجعي، بأن 9 من قوات الحكومة الليبية قتلوا خلال معارك، الأحد، مع مليشيات حفتر.

والسبت، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، في بيان، أن قواته تمكنت من تدمير آليات مسلحة لمليشيات حفتر، إثر محاولتها التسلل إلى معسكر "اللواء الرابع"، في منطقة العزيزية، جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد دانت بشدة، الخميس، استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 من يناير/كانون الثاني الماضي، وآخرها قصف مليشيات حفتر، المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة ومناطق بطرابلس.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 من أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.