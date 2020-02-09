هاجمه أحمد موسى.. "بسبوسة بالقشطة" يحصد جائزة في مهرجان أوربي [فيديو]

أثار فوز الفيلم المصري "بسبوسة بالقشطة" بالجائزة الماسية في المهرجان الأوربي للأفلام المستقلة، غضبا واسعا في الأوساط الإعلامية المصرية المقربة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول الفيلم قصة رمزية تلخص علاقة بين سجين سياسي وسجان، من خلال مشاهد ومواقف إنسانية متباينة تجمع طرفي الصراع، من منطلق كون كل منهما إنسانا بالأساس.

والفيلم من إنتاج قناة مكملين بالتعاون مع شركة A to Z، وبطولة الفنان محمد شومان، وهشام عبد الحميد، وهو قصة وتأليف أحمد زين، وإخراج عبادة البغدادي.

وهاجم المذيع أحمد موسى، المقرب من السلطات في مصر، الفيلم قبل أن يتم عرضه، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان هي من قامت بتصويره داخل السجون التركية.

وأضاف خلال برنامجه، أمس السبت، أنه سيتم عرض الفيلم في أوربا الفترة المقبلة ويشارك فيه مجموعة من "الإرهابيين الخونة"، على حد وصفه.

وتابع موسى "الهدف من هذا الفيلم تشويه الشرطة المصرية وهذا الفيلم تم تصويره في تركيا بعلم أردوغان وسيتم إيهام الجميع بأن هذا الفيلم تم تصويره في السجون المصرية".

وقال المذيع محمد الباز، المقرب من النظام أيضا، إن الفيلم هدفه "تشويه" صورة مصر في المحافل الدولة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تروج الشائعات بهدف هز ثقة المصريين في بلدهم.

وقال مخرج الفيلم، عبادة البغدادي، في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر إن الإعلام المصري شن حملة هجوم على الفيلم قبل أن يعرض، وبث معلومات مغلوطة عن كونه إنتاجا تركيا أو أنفق عليه عشرات الملايين.

وأضاف "هذا يدل على هشاشة النظام المصري وخوفه من أي رسالة موجهة للجماهير تهز صورته الضعيفة أمامهم".

وتابع "الهجوم يُفهم في سياق مراقبة النظام لأي عمل درامي وتوجيهاته الصارمة في سبيل دعم الصورة الذهنية لأذرعه الأمنية: الجيش والشرطة، ومنع أي أعمال أو مشاهد تهز تلك الصورة، لكنه فزع عندما جاء هذا العمل خارج منظومته ودون رقابته".

وأوضح أن الفيلم هو "بداية له ما بعده للتعبير عن واقع الشعب الحقيقي وليس البطولات الزائفة التي يصدرها النظام وإعلامه لأدوات بطشه".