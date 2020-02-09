نتنياهو: دول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "دولا إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب من إسرائيل".

وأضاف نتنياهو عبر تويتر أن العالم "يشهد تغييرا هائلا تقوده إسرائيل من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية".

مؤتمر الخرطوم كان مؤتمر اللاءات الثلاث التي رفضت وجود إسرائيل والاعتراف بها والسلام معها. يحدث اليوم في العالم تغيير هائل ونحن نقوده من أجل تغيير علاقاتنا مع شبه جميع الدول العربية والإسلامية. إسرائيل تحولت إلى دولة عظمى ودول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 9, 2020

وقال نتنياهو إنه صنع التاريخ بعد لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الخرطوم عقب هزيمة 1967 واشتهر باسم مؤتمر "اللاءات الثلاث".

صنعنا التاريخ الأسبوع الماضي ايضا في أفريقيا. إلتقيت في أوغندا مع رئيس المجلس السيادي السوداني #عبد_الفتاح_البرهان وكان هذا اللقاء مهما جدا. قد اتفقنا على تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 9, 2020

نتنياهو التقى البرهان الإثنين الماضي في أوغندا، في أول لقاء معلن بين مسؤول سوداني رفيع مع مسؤول إسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين الماضي أن نتنياهو والبرهان اتفقا على "بدء تعاون يقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن لقاءه نتنياهو جرى بدافع "تحقيق المصلحة السودانية العليا"، مع التأكيد على ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية.