فيسبوك وتويتر يرفضان طلب بيلوسي حذف فيديو نشره ترمب (فيديو)

رفضت "فيسبوك" و"تويتر" طلب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حذف فيديو نشره الرئيس دونالد ترمب على حساباته في مواقع التواصل.

ويظهر المقطع بيلوسي، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وهي تمزق خطاب حالة الاتحاد أكثر من مرة وليس مرة واحدة في نهاية الخطاب كما حدث فعلا.

وتم مونتاج الفيديو بحيث تظهر بيلوسي وهي تمزق الخطاب في نهاية قصة يحكيها ترمب عن نجاحات تحققت في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة.

وقال مكتب بيلوسي إن الفيديو الذي نشره ترمب يظهر عكس ما حدث، ففي تلك اللحظات التي عرضها الفيديو قامت بيلوسي بتحية الأشخاص الذي ذكرهم ترمب.

وحقق الفيديو الذي نشره ترمب مشاهدات تعدت 7 ملايين تويتر وحوالي 3 مليون علي فيسبوك.