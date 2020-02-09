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فيديو: قصة التقارب الإسرائيلي الإماراتي

8/2/2020

بثت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تقريرا مصورا عن تفاصيل التقارب الإسرائيلي الإماراتي والحديث عن "حلف عربي إسرائيلي".

وتناولت القناة تفاصيل هذا التقارب وأبرز داعميه.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي قبل أيام أن البيت الأبيض استضاف اجتماعًا ثلاثيًا سريًا قبل نحو شهرين بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات للتنسيق ضد إيران.

وقال الموقع إن الاجتماع، الذي عقد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، جاء ضمن سلسلة من الخطوات التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقوية العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن جاريد كوشنر، صهر ترمب وكبير مستشاريه، لعب دورًا هامًا في عقد اللقاء.

وحسب الموقع، حضر الاجتماع من الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومساعدته فيكتوريا كوتس بالإضافة إلى المبعوث الخاص لإيران براين هوك.

أما من الجانب الإسرائيلي فشارك وفد ترأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، فيما مثل الإمارات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة، وأحد الشخصيات المقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال الموقع إن الاجتماع السري تناول "مناقشة اتفاقية عدم اعتداء بين الإمارات وإسرائيل، فضلا عن تنسيق الجهود ضد إيران".

وأشار الموقع إلى أن عام 2019 شهد ثلاثة اجتماعات على الأقل بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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