الإفتاء المصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" و"وادي الذئاب"

حذرت دار الإفتاء المصرية من مشاهدة مسلسلي "وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل" التركيين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد.

وقال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية في بيان، أمس السبت، إن أردوغان "لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيّا أو دينيا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية".

وأضاف المؤشر أن الرئيس التركي "يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته".

وتابع "أردوغان وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حَمَلة لواء الخلافة، والمسؤولون عن نُصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية".

من ناحية أخرى أشار المؤشر إلى "قوى ناعمة" أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوربا، لا سيما ألمانيا، وهي 15 منظمة جمعية إسلامية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي.

وأضاف المؤشر أن معظم تلك الجمعيات بهدف "أسلمة المجتمع في ألمانيا عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الإسلامية".

وحقق مسلسل "قيامة أرطغرل" نسب مشاهدة عالية على مدار السنوات الخمس السابقة، وبث في عشرات الدول، وشاهده الملايين حول العالم، وترجم إلى لغات عديدة، ولديه عشاق على نطاق واسع في العالم العربي.

وتدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة "أرطغرل بن سليمان شاه" زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان) ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/726هـ ـ 1326م).

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات 156 دولة بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

والعام الماضي أمر رئيس وزراء باكستان عمران خان بإصدار جميع فصول المسلسل الخمسة باللغة الأردية، لغة البلد، حتى يتمكن المواطنون الباكستانيون من مشاهدة الإنتاج التركي بشكل أفضل.