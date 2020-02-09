البث الحي
سياسة

الإفتاء المصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" و"وادي الذئاب"

"قيامة أرطغول" حقق ثلاثة مليارات مشاهدة وحقق نجاحا عربيا كبيرا
"قيامة أرطغول" حقق ثلاثة مليارات مشاهدة وحقق نجاحا عربيا كبيرا
9/2/2020

حذرت دار الإفتاء المصرية من مشاهدة مسلسلي "وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل" التركيين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد.

وقال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية في بيان، أمس السبت، إن أردوغان "لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيّا أو دينيا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية".

وأضاف المؤشر أن الرئيس التركي "يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته".

وتابع "أردوغان وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حَمَلة لواء الخلافة، والمسؤولون عن نُصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية".

من ناحية أخرى أشار المؤشر إلى "قوى ناعمة" أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوربا، لا سيما ألمانيا، وهي 15 منظمة جمعية إسلامية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي.

وأضاف المؤشر أن معظم تلك الجمعيات بهدف "أسلمة المجتمع في ألمانيا عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الإسلامية".

وحقق مسلسل "قيامة أرطغرل" نسب مشاهدة عالية على مدار السنوات الخمس السابقة، وبث في عشرات الدول، وشاهده الملايين حول العالم، وترجم إلى لغات عديدة، ولديه عشاق على نطاق واسع في العالم العربي.

وتدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة "أرطغرل بن سليمان شاه" زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان) ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/726هـ ـ 1326م).

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات 156 دولة بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

والعام الماضي أمر رئيس وزراء باكستان عمران خان بإصدار جميع فصول المسلسل الخمسة باللغة الأردية، لغة البلد، حتى يتمكن المواطنون الباكستانيون من مشاهدة الإنتاج التركي بشكل أفضل.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)