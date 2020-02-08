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سياسة|مصر

ضابط شرطة مصري يصفع مسؤولة آثار بسبب كوب شاي

8/2/2020

قالت صحف مصرية إن ضابطا صفع مفتشة آثار على وجهها بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، أن مرشدا سياحيا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعاً عليه "صينية شاي".

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها قبل أن يصفعها على وجهها.

وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى السلطات المختصة.

ونقلت صحف عن مصادر، لم تسمها، أنه تم وقف الضابط عن العمل إلى أن تنتهي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والتحقيقات الداخلية التي تجريها وزارة الداخلية المصرية.

المصدر : صحف مصرية
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