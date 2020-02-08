شاهد: سعودي يصرخ من "مَرقص" بجوار بيته.. ماذا فعل أمير مكة؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لمواطن سعودي يشكو فيه من إقامة حفلات راقصة داخل مطعم بجوار منزله بحي الشرفية بجدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وصرخ المواطن السعودي في الفيديو قائلا: "على مدار الأسبوع ما نعرف نرقد" ثم يفتح باب ويسمع منه صوت الموسيقى والأغاني، وتساءل منفعلًا "كيف أربي بناتي؟، أنا عندي 3 بنات أكبرهم في المتوسط".

وبعد تداول الفيديو الذي أثار جدلًا على نطاق واسع، أصدر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، قرارًا بإغلاق المكان محل الشكوى.

وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة".

بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه

أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية

وإحالة مالكه للجهات المختصة.#إمارة_مكة pic.twitter.com/LJfdZqb8WY — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 7, 2020

وقالت وسائل إعلام محلية إن المطعم كان لا يملك ترخيصًا بإقامة حفلات.

وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم الحفلات وتنمية قطاع الترفيه في كل مناطق المملكة.

الحكومة #السعودية أغلقت حلقات التحفيظ وسجنت العلماء وضيقت على الدعاة لتفتح (المراقص) بجوار #مكة_المكرمة ولتؤذي رسولنا المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-، فلنفنى إن لم نعقد النوايا لاجتثاث حكومة الدجال #السعودية الأمة منصورة لا محالة بنا أو بغيرنا ولكن:

((وقل اعملوا)) https://t.co/LzTKxPB0B2 — حسين القحطاني (@Husain_Alq) February 7, 2020

والعام الماضي تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مع عشرات المطربين والمطربات والممثلين من مصر ودول أخرى لإحياء حفلات غنائية ومسرحيات، ضمن فعاليات "موسم جدة".

كما أعلن توني هابري، مدير الاتصالات الإقليمي في الشركة المالكة للعلامة التجارية لملهى "وايت" عن افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة السعودية "يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".

شكرا الامير الخلوق ياليت تمنع الاغاني والموسيقى بالمولات والكفيهات نتمنى نجد راحتنا بوقت خروجنا للتنزه والا سترخاء ليس الطرب واذا له اماكن مخصصه يكون كلاً على راحته يختار مايشاء وليست الزاميه نسمعها حرمنا من اماكن رائعه سابقا نتمنى النظر فيها نريد اماكن خاليه من الموسيقى — شيخه` (@sheka0017) February 7, 2020

والملهى تضمن قاعة للرقص مفتوحة للرجال والنساء، وأنواعًا مختلفة من الموسيقى الأجنبية تلبي الأذواق المختلفة بينها موسيقى "الهيب هوب" الأمريكية.

https://twitter.com/allotebe/status/1225913604224045056?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/geely059/status/1225994546087124992?ref_src=twsrc%5Etfw