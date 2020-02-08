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سياسة|السعودية

جدل بعد دعوة كاتب سعودي للسماح للإسرائيليين بزيارة المملكة

الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد
الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد
7/2/2020

أثار الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد جدلا على مواقع التواصل بعد دعوته السلطات في بلاده إلى السماح للإسرائيليين بزيارة المملكة.

وقال الحمد على تويتر إن مثل هذا القرار سيكون له "بعد إعلامي وإنساني إيجابي كبير جدا".

وكان الحمد يعلق على إعادة صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" نشر فيديو لأحد الإسرائيليين وهو يناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السماح له بزيارة مقابر أجداده في نجران.

وناشد الإسرائيلي، ويدعى داود بن يوسف شكر ولي العهد السعودي السماح له بالعودة إلى مدينة نجران الواقعة جنوب غربي السعودية، بزعم أنها مسقط رأسه قبل النزوح مع عائلته لإسرائيل، وذلك من أجل الصلاة على أجداده "المقبورين"، وفق تعبيره.

لكن دعوة الحمد قوبلت بالرفض من الكثير من المعلقين على ما نشره.

المصدر : الجزيرة مباشر
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