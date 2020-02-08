جدل بعد دعوة كاتب سعودي للسماح للإسرائيليين بزيارة المملكة

أثار الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد جدلا على مواقع التواصل بعد دعوته السلطات في بلاده إلى السماح للإسرائيليين بزيارة المملكة.

وقال الحمد على تويتر إن مثل هذا القرار سيكون له "بعد إعلامي وإنساني إيجابي كبير جدا".

ليت الحكومة السعودية تسمح له بذلك..سيكون لها بعدا إعلاميا وإنسانيا إيجابيا كبيرا جدا.. https://t.co/LwAlcUdoqa — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) February 5, 2020

وكان الحمد يعلق على إعادة صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" نشر فيديو لأحد الإسرائيليين وهو يناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السماح له بزيارة مقابر أجداده في نجران.

وناشد الإسرائيلي، ويدعى داود بن يوسف شكر ولي العهد السعودي السماح له بالعودة إلى مدينة نجران الواقعة جنوب غربي السعودية، بزعم أنها مسقط رأسه قبل النزوح مع عائلته لإسرائيل، وذلك من أجل الصلاة على أجداده "المقبورين"، وفق تعبيره.

لكن دعوة الحمد قوبلت بالرفض من الكثير من المعلقين على ما نشره.

لاغرابة على من اتهم عهد الرسول وخير القرون بالإستبداد؛ أن يرى امثاله ومن في فلكه عدم انسانية الدولة وسلبيتها،لذلك تجدهم يهمزون ويتدخلون في شؤون الدولة وسيادتها، من باب "ليت" https://t.co/n53lS6fveS pic.twitter.com/fZgxcnrHa1 — متعب الجلوي #2030 🇸🇦 (@MutebBinJalawi) February 5, 2020

السعودية ليست بحاجة لبعد اعلامي او انساني دولتنا قائمة على تعاليم الاسلام وهي ناشرة للانسانية وقوتها وسمعتها الاعلامية لا تخفى على عاقل وكثر لي من ليت — m  (@m15m50) February 5, 2020

ليت الحكومةالسعودية تلقي القبض عليك وتحقق معك عن اهداف رغبتك دخول اليهود بلادالحرمين الشرفين المملكه العربيه السعوديه

..سيكون القبض عليك لها بعدا إعلاميا وإنسانيا إيجابيا كبيرا جدا..نعرف من خلالها اسباب تعاطيك وميولك لليهودوالهدف من ذلك

اول الشرقطره ثم ينهمر

ماذايسمئ ميولك لهم — ابن السعودية العظمئ والنبض اماراتي🇸🇦🇦🇪 (@jkgsQdKNrQ8wNTI) February 5, 2020