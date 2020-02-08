ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين ووفاة أول أمريكي

أعلنت سلطات الصحة الصينية، السبت، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد، داخل البلاد، إلى 717، وأكثر من 34 ألف مصاب.

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصًا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، التي بدأ منها انتشار الوباء أواخر العام الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى أكثر من 34 ألف شخص.

وأعلنت السلطات في مقاطعة هوبي، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 699 شخصًا، كما وصل عدد المصابين إلى 24.9 ألف شخص. وأشار البيان إلى أن 1.1 ألف شخص غادرو المستشفيات بعد تعافيهم.

في السياق، أعلنت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم السبت، عن وفاة أول أمريكي بفيروس كورونا في إقليم ووهان.

ومن شبه المؤكد أن يصبح فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي بالصين أكثر فتكًا من التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) بعد تجاوز عدد حالات الوفاة 700 اليوم السبت ومن المتوقع أن يتخطى ذلك عدد حالات الوفاة التي سجلت عالميًا خلال تفشي سارس عام 2002-2003 والذي بلغ 774 حالة.

وخلال تفشي سارس فيما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ويوليو/تموز 2003، توفي 774 شخصًا على مستوى العالم في حين بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها 8098 حالة مما يشير إلى معدل انتقال للفيروس أقل بكثير من فيروس كورونا ولكن معدل وفيات أعلى.

وكورونا عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان.