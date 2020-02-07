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سياسة|اسكتلندا

وزير المالية الاسكتلندي يستقيل بعد اتهامه بالتحرش بمراهق

استقال ماكاي بعد تقارير عن تحرشه بمراهق
استقال ماكاي بعد تقارير عن تحرشه بمراهق
7/2/2020

قدم وزير المالية الاسكتلندي ديريك ماكاي استقالته قبيل ساعات من تقديم موازنة الحكومة أمام البرلمان، بعد تقارير صحفية عن تحرشه بمراهق عبر الإنترنت.

وقدم ماكاي، 42 عاما، استقالته خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن التي قبلتها فورا.

وقال ماكاي في بيان "أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي. تصرفت بغباء وآسف بصدق لذلك. أقدم اعتذاري إلى الشخص المعني وعائلته".

وقالت ستورجن إن سلوك ماكاي "ليس بمستوى المعايير المطلوبة من وزير"، مشيرة إلى أنها لم تعلم بأمر الاتهامات إلا مساء الأربعاء.

وأضافت أنه تم تعليق عضوية ماكاي في الحزب وكتلته في البرلمان إلى أن ينتهي التحقيق في الأمر.

وكشف ماكاي عن ميوله الجنسية المثلية عام 2013، عندما انفصل عن زوجته التي له منها ولدان.

وقالت صحف إن ماكاي، الذي كان يعتبر الأوفر حظا لخلافة ستورجن، تواصل عبر تطبيق إنستغرام بمراهق في السادسة عشرة لم يكن يعرفه وبعث له نحو 270 رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى ستة أشهر منذ أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت التقارير أن الوزير قال للمراهق إنه "جذاب" ودعاه إلى العشاء، واستمر فيما يقوم به رغم أن المراهق كشف له سنه.

وقامت والدة المراهق بإبلاغ السلطات عن الأمر.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية
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