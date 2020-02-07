من هو قاسم الريمي الذي أعلن ترمب مقتله في اليمن؟

أكد البيت الأبيض، الخميس، مقتل قاسم الريمي مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، نائب رئيس التنظيم أيمن الظواهري.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال فيه إن "قوات أمريكية أجرت- بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب- عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن؛ أسفرت عن القضاء على الريمي"، دون تحديد تاريخ العملية.

وقال ترمب إنه في ظل قيادة ريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

من هو قاسم الريمي؟

وقاسم عبده محمد أبكر أو "قاسم الريمي" والملقب بـ"أبو هريرة الصنعاني"، ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ15 من عمره، وتمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان.

وحكم على الريمي بالسَجن في اليمن عام 2005، لإدانته بتهمة التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في اليمن.

وأدرجت الولايات المتحدة الريمي على قائمة الإرهاب في مايو/أيار 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

قاسم الريمي

وفي 2013، تبنى الريمي في مقطع فيديو مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم على مستشفى وزارة الدفاع اليمنية.

وتولى الريمي قيادة تنظيم القاعدة في "جزيرة العرب" خلفا للوحيشي سنة 2015، عقب مقتل الأخير في المكلا شرق اليمن.

وكانت طائرة بدون طيار شنت غارة على منزل في وادي عبيدة بمحافظة مارب، وسط اليمن، ووفق سكان محليون فإن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلاً في المنطقة، دون أن يتعرفوا عليه.

وفي فبراير /شباط من العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 11 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حقيقية عن الريمي.

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة على يد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وأفاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام التابعة للجماعات المسلحة في بيان أنه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في ديسمبر/كانون الأول 2019".

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية. وتأسست سنة 1985 خصوصًا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.