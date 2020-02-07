شاهد: مظاهرات في السودان تنديدا بلقاء البرهان ونتنياهو

تظاهر مئات السودانيين، عقب صلاة الجمعة، في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر في الخرطوم أن المظاهرات دعا لها تيار "دولة القانون ونصرة الشريعة"، وتجمع "سودانيون ضد التطبيع"، وجابت الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وحمل المتظاهرون لافتات نددت بـ الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

كما رددوا شعارات رافضة لخطوة البرهان الخاصة بلقائه بنتنياهو في أوغندا، تضمنت شعار "ارحل ارحل يا برهان، ارحل ارحل يا حمدوك، ضيعت الدين يا نصر الدين"، في إشارة إلى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري.

ويعد اللقاء الذي جمع البرهان ونتنياهو، الإثنين الماضي، في أوغندا، هو الأول من نوعه، المعلن لمسؤول سوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي منذ استقلال السودان عام 1956.

ويوم الإثنين الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على، تويتر، أن نتنياهو والبرهان التقيا في أوغندا، واتفقا على "بدء تعاون يقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن لقاءه بنتنياهو جرى بدافع "تحقيق المصلحة السودانية العليا"، مع التأكيد على تثبيت ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية.

ويبدو أن اللقاء يدشن لمرحلة تحول كبير في العلاقات العدائية بين الخرطوم وتل أبيب، إذ ظل السودان داعما للقضية الفلسطينية، وتمسك برفضه لأي علاقة بإسرائيل.