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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يطالب الكونغرس بـ"شطب" عزله الذي أقره مجلس النواب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
7/2/2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس الى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، عزل ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأ ترمب في ختام المحاكمة.

وتعلقت قضية العزل بتهمتين بشأن ممارسة ترمب ضغوطا على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق عن الفساد بشأن نجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما وأحد أقوى المرشحين المتنافسين في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر : الفرنسية
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