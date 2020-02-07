الصحة العالمية: العالم يواجه نقصا في أدوات الحماية من الفيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الجمعة إن العالم يواجه نقصا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أن المنظمة ترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق.

وقال "لكن العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية الشخصية".

وأضاف "هذا المساء سأتحدث مع شبكة سلاسل إمداد مكافحة الأوبئة لتحديد مناطق الأزمات وإيجاد حلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات".

وأضاف أنه حتى السادسة صباحا بتوقيت جنيف (0500 بتوقيت غرينتش) كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وتابع "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجددا".

وقالت المنظمة إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته لكنها أوضحت أن، أمس، كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين.

وأعلن غيبريسوس، تبرع مؤسسة "غيتس الخيرية" وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وقال: "أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار".

كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: "نتوقع المزيد من المساهمات (المالية) خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا".

وفي السياق، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت جميع منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود.

وأشار إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب دولي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 من ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)؛ الذي أدى لوفاة ما يزيد على 565 شخص وإصابة أكثر من 28 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

و"كورونا " الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.