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استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة [فيديو]

7/2/2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب، الجمعة، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عاما)، استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية، نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.

وأصيب نافلة وفق الصحة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، الجمعة، في بلدة قفين بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وواصل الفلسطينيون، الجمعة، احتجاجاتهم ضد خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الشبان الفلسطينيين أصيبوا في المواجهات في قرى مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية مراد اشتيوي، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، كما أصيب عشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات الدائرة في البلدة.

وفي القدس المحتلة أدى نحو 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وكانت قوات الاحتلال عززت من وجودها على أبواب الأقصى وداخل البلدة القديمة تحسبا لأي طارئ، خاصة بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت جنودا عند باب الأسباط أمس.

أدى نحو 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك (غيتي)

كما أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى الذي اقتحمت قوات الاحتلال باحاته في وقت مبكر للحيلولة دون قيامهم بأي احتجاجات، ومنعت عددا من المرابطين من الصلاة على أعتاب الأقصى.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي -فجر الجمعة- حافلات تقل مصلين من مدن وقرى في الداخل الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى، وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أوقفت حافلات قادمة من مدن المثلث والجليل (شمال) عند مداخل القدس، وطلبت منها أن تعود من حيث أتت.

بدورها مددت محكمة الصلح الإسرائيلية، الجمعة، اعتقال الشاب الفلسطيني سند طرمان (24 عاما) لمدة عشرة أيام، بتهمة دعس 12 جنديا في القدس الغربية فجر أمس الخميس.

وقال شقيقه للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن ما جرى هو حادث سير وشقيقه سلم نفسه للشرطة، بينما قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها اعتقلت طرمان،بعد مطاردة شاركت فيها الشرطة والجيش والمخابرات.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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