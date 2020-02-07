أكاديمي سعودي يهاجم رشيدة طليب لارتدائها الزي الفلسطيني بالكونغرس

هاجم الأكاديمي السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، على خلفية ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي للرئيس دونالد ترمب بشأن "حالة الاتحاد".

وقال الفراج في تغريدة على حسابه في تويتر، إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترمب، وطالبها بترك الولايات المتحدة والعودة إلى رام الله على أن يتكفل لها بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة.

وأضاف الفراج أنه يُقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس.

عضوة مجلس النواب من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحضر خطاب حالة الإتحاد بالثوب الفلسطيني👇احتجاجا على ترمب حسب قولها يا رشيدة

لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.. pic.twitter.com/rTELt09VfI — Dr. Ahmad Alfarraj أحمد الفراج (@amhfarraj) February 6, 2020

وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".

"There is no right or wrong way to protest." —@ayannapressley I'm joining my sisters in Congress in wearing white–my white #PalestinianThobe–to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020

وهاجم معلقون تغريدة الفراج وتدخله السافر في شؤون النائبة صاحبة الأصول الفلسطينية التي حققت إنجازات على رأسها دخولها الكونغرس الأمريكي وإعلاء صوت القضية الفلسطينية.

النائبة العربية في الكونغرس الأمريكي "رشيدة طليب" تحتج على خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب، بارتداء الثوب الفلسطيني. تحية لهذه الامرأة القوية. pic.twitter.com/ehZyED4K42 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 5, 2020

وحظيت خطوة النائبة طليب بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ"المرأة القوية" التي تمثل قضيتها بأوضح صورة.

المضحك والمثير للسخرية بعض العرب مبتهج لتبرئة ترامب أكثر من نصف الأميركيين ومن السناتور رومني مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري وحاكم ولاية سابقة..وصوت لإدانة ترامب

يا أمة ضحكت من جهلها وتبعيتها الأمم.قاتل الله التبعية ..

جمهوريون أكثر من الجمهوريين

وملكيين أكثر من الملك

مبروك😷🤔 — عبدالله الشايجي (@docshayji) February 5, 2020

https://twitter.com/Raimart10/status/1224965744749879296?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saad1980sy_ksy/status/1225231344759975938?ref_src=twsrc%5Etfw