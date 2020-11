أكاديمي سعودي يهاجم رشيدة طليب لارتدائها الزي الفلسطيني بالكونغرس

هاجم الأكاديمي السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، على خلفية ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي للرئيس دونالد ترمب بشأن "حالة الاتحاد".

وقال الفراج في تغريدة على حسابه في تويتر، إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترمب، وطالبها بترك الولايات المتحدة والعودة إلى رام الله على أن يتكفل لها بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة.

وأضاف الفراج أنه يُقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس.

وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".

"There is no right or wrong way to protest." —@ayannapressley

I'm joining my sisters in Congress in wearing white–my white #PalestinianThobe–to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020