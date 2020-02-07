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أكاديمي سعودي يهاجم رشيدة طليب لارتدائها الزي الفلسطيني بالكونغرس

النائبة الديمقراطية رشيدة طليب ارتدت اللباس الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي
النائبة الديمقراطية رشيدة طليب ارتدت اللباس الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي
7/2/2020

هاجم الأكاديمي السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، على خلفية ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي للرئيس دونالد ترمب بشأن "حالة الاتحاد".

وقال الفراج في تغريدة  على حسابه في تويتر، إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترمب، وطالبها بترك الولايات المتحدة والعودة إلى رام الله على أن يتكفل لها بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة.

وأضاف الفراج أنه يُقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس. 

وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".

وهاجم معلقون تغريدة الفراج وتدخله السافر في شؤون النائبة صاحبة الأصول الفلسطينية التي حققت إنجازات على رأسها دخولها الكونغرس الأمريكي وإعلاء صوت القضية الفلسطينية.

وحظيت خطوة النائبة طليب بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ"المرأة القوية" التي تمثل قضيتها بأوضح صورة.

https://twitter.com/Raimart10/status/1224965744749879296?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saad1980sy_ksy/status/1225231344759975938?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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