مسؤول تركي يكشف أسباب تحطم طائرة الركاب في إسطنبول

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن طائرة تابعة لشركة طيران بيغاسوس تخطت‭‭‭ ‬‬‬نهاية مدرج الهبوط المبتل بمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول وتحطمت إلى ثلاثة أجزاء بعد هبوطها.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين بإقليم فان في شرق البلاد إن ثلاثة أشخاص توفوا في المستشفى وإن هناك 179 مصابا من بين 183 كانوا على متن الطائرة.

وقال والي إسطنبول "علي يرلي كايا" في وقت سابق إن المصابين يخضعون للعلاج في 18 مستشفى قريبا، مضيفا أن الطائرة كانت قادمة من أزمير غرب البلاد وعلى متنها 177 راكبا وطاقم من ستة أفراد.

وأضاف للصحفيين في المطار "لم تتمكن الطائرة من البقاء على المدرج بسبب سوء الأحوال الجوية وانزلقت لنحو 50 أو 60 مترا".

A video leaked shows the moment that #Pegasus Boeing 737-800 went off the runway 06 at Sabiha Gokcen Airport, Istanbul. #PC2193

