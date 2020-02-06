شهيد في القدس.. وإصابة 14 جنديا إسرائيليا في عملية دهس (فيديو)

استشهد، اليوم الخميس، شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في محيط باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، إن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة شرطي إسرائيلي من حرس الحدود، بجروح طفيفة، بينما تم تصفية المنفذ برصاص الاحتلال.

كيان ايدي كوهين العنصري يقتل فلسطينيا بدم بارد أمام باب الأسباط في الأقصى pic.twitter.com/vSgQUGi4TP — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) February 6, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت (مكان) إصابة 14 جنديا إسرائيليا بجروح، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، وذلك في عملية دهس نفذها فلسطيني في الساعات الأولى من اليوم الخميس في القدس المحتلة.

ولا تزال قوات الاحتلال تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان فورًا بعدما دهس بسيارته جنودًا من جيش الاحتلال وألقاهم على جانبي الطريق قرب محطة القطار القديمة بمدينة القدس، ولم يستطع أي جندي من إطلاق النار عليه أو ملاحقته.

الله أكبر ولله الحمد..

الجيش الصهيوني اعلن انه ما زال يطارد منفذ عملية الدهس في #القدس والتي ادت الى اصابة 14 صهيونياً بينهم اثنين في حالة خطيرة للغاية. وكما وتُقدر اجهزة امن الاحتلال ان هذه العملية التي وقعت في القدس تأتي في إطار الرد الشعبي الفلسطيني على اعلان صفقة القرن. pic.twitter.com/XGQt6QQBnn — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 6, 2020

في عملية لأول مرة منذ إعلان صفقة القرن هزت "الكيان" .. واستطاع المنفذ بالإنسحاب بسلام . بالفيديو: عملية دهس في القدس أسفرت عن إصابة 14 جندياً إسرائيلياً . pic.twitter.com/cRbvbSuIge — ✌🏻محمد العوري✌🏻 (@hamuda87) February 6, 2020

وجاءت عملية الدهس بعد استشهاد فلسطيني أمس في الخليل، واستشهاد آخر فجر اليوم في جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

واندلعت أمس مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال أثناء دخولها لهدم منزل منفذ إحدى العمليات، كما اندلعت اشتباكات في رام الله ألقى خلالها الشبان الفلسطينيين زجاجات حارقة على السيارات العسكرية الإسرائيلية، وأظهر مقطع مصور لحظة اشتعال النار في إحداها.

وأثارت ردود الفعل الفلسطينية تلك، قلق المنظومة الأمنية في إسرائيل من إمكانية اتساع المواجهات في الضفة الغربية المحتلة بعد الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

هذا ما تبقى من منزل الأسير أحمد القمبع في جنين بعد هدمه من قبل الاحتلال فجر اليوم. pic.twitter.com/l5qQHcvull — Gpress l غزة برس (@Gazapres) February 6, 2020

وتخشى إسرائيل أن تشتعل الضفة الغربية بالعمليات الفلسطينية، وأشارت (مكان) إلى أنه رغم المواجهات التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن صفقة القرن، والتي حافظت على "الهدوء النسبي"، إلا أن استشهاد الشابين الفلسطينيين أمس واليوم، تنذر باحتمال اتساع وارتفاع حدة المواجهات في عموم الضفة المحتلة.

وفي قطاع غزة، أغارت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بزعم الرد على إطلاق قذائف هاون وبالونات مفخخة، وحمّل جيش الاحتلال الحركة مسؤولية ما يجري أو ينطلق من القطاع المحاصر.

عملية طعن ضابض صهيوني في باب الأسباط أحد أبواب الأقصى 👇 pic.twitter.com/XmSL3gxniP — مقدسي (@al_maqdse) February 6, 2020

عاجل| قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/DpOnNTQLuD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 6, 2020

عملية طعن ضابط صهيوني في #باب_الأسباط أحد أبواب الأقصى في الفيديو الاول👇

ولحظة اطلاق النار على شاب في منطقة باب الاسباط بالقدس بعد تنفيذه عملية اطلاق نار واصابة ضابط اسرائيلي في الفيديو الثاني pic.twitter.com/vznvMHPKPG — hamza zaraket (@ZaraketH) February 6, 2020

شاهد … استنفار قوات الاحتلال الصهيوني

في المسجد الأقصى المبارك

بعد عملية الطعن عند باب الأسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/EdpjkHZHTb — ناشط (@DZTyROeKMwREtpF) February 6, 2020