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سياسة|إيطاليا

شاهد: مقتل سائقيْ قطار سريع بعد خروجه عن القضبان في إيطاليا

6/2/2020

قال مسؤولون إن قطارا سريعا خرج عن القضبان في إقليم لودي بشمال إيطاليا في وقت مبكر من صباح الخميس، مما أودى بحياة سائقيه الاثنين.

وتسبب الحادث في اضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.

وأظهر تسجيل مصور من الموقع القاطرة الأمامية وعربة ركاب واحدة على الأقل خارج القضبان وقد انقلبتا على جانبيهما.

وتشير صور إلى أن القاطرة انفصلت عن القطار واصطدمت بمبنى مجاور.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية في إيطاليا إن القتيلين هما سائقا القطار.

وأصيب 27 شخصا آخرون لكن لا توجد إصابات خطيرة.

وقال مارسيلو كاردونا ممثل الحكومة في لودي للصحفيين في الموقع "من غير المتوقع أن تكون هناك وفيات أخرى". وأضاف أنه لحسن الحظ لم يكن عدد الضحايا أكبر.

وقال مسؤولون إن 33 شخصا فقط كانوا على متن القطار الذي غادر ميلانو الساعة 0510 صباحا (0410 بتوقيت غرينتش) متجها إلى ساليرنو في جنوب البلاد.

وخرج القطار عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية إن تحقيقا يجري لمعرفة أسباب الحادث.

وتضطر القطارات السريعة القادمة من الجنوب للتوقف بمدينة بولونيا الشمالية بينما ألغيت الرحلات الصباحية من ميلانو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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