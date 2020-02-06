شاهد: مشاجرة حادة بين نواب البرلمان الأوكراني

أظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات بالأيدي وتدافع اليوم الخميس بين نواب في البرلمان الأوكراني بسبب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح ببيع أراض زراعية خصبة.

واشتبك 15 نائبا من الحزب الرئاسي ومن حزب "الوطن" المعارض، على منبر البرلمان الذي احتله نواب آخرون سعوا لمنع التصويت.

وقال نائب رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك عضو حزب "خادم الشعب" الرئاسي، "البرلمان مكان نقاش، دافعوا عن قضيتكم بالنقاش وليس بالقفز مثل القرود".

ورد النائب فاديم روبينوفيتش المؤيد لموكسو، "بيع الأراضي الأوكرانية جريمة، راجعوا أنفسكم".

وكثيرا ما يشهد برلمان أوكرانيا مناوشات وتدافعا واشتباكا بالأيدي، خلال مناقشات صاخبة.