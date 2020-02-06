شاهد: صينية تطارد جثمان والدتها قبل حرقه بسبب كورونا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو فتاة صينية تبكي بحرقة وتنادي على أمها المتوفاة، بينما تنقل سيارة جثمانها من مستشفى ووهان إلى محرقة جثث، دون أن يُسمح لها بتوديعها وإلقاء نظرة أخيرة عليها.

ورصد المقطع الذي التقط من أمام المستشفى، الفتاة وهي تطارد جثمان والدتها التي توفيت مساء السبت، متأثرة بإصابة يشتبه أن تكون بفيروس كورونا الجديد.

لكن المستشفى منعت الفتاة من توديع والدتها بشكل مباشر تجنبًا لانتشار الفيروس، وظلت الفتاة تنادي على والدتها وهي في حالة انهيار "أمي.. أمي".

وقال شاهد عيان إن والدة الفتاة توفيت أثناء تلقيها علاج الطوارئ، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، فاشتبهوا في إصابتها بالفيروس القاتل وأرسلت المحرقة سيارة مباشرة لحمل الجثة.

وكانت السلطات الصينية أمرت بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد بالقرب من أماكن الوفاة، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع تجنبًا لتفشي الوباء الفتّاك الذي أودى بحياة ما يقرب من 500 شخص.

وقبل يومين انتشر فيديو من داخل أحد مستشفيات الصين يظهر الجثث المتراصة وسط المرضى في الطرقات والمقاعد، وكتب ناشر الفيديو تعليقًا واحدًا من 3 كلمات قال فيه "المشهد الحقيقي للمستشفى!".

https://twitter.com/fiteray/status/1224611355669385216?ref_src=twsrc%5Etfw