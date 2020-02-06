البث الحي
سياسة

شاهد: صينية تطارد جثمان والدتها قبل حرقه بسبب كورونا (فيديو)

6/2/2020

أظهر مقطع فيديو فتاة صينية تبكي بحرقة وتنادي على أمها المتوفاة، بينما تنقل سيارة جثمانها من مستشفى ووهان إلى محرقة جثث، دون أن يُسمح لها بتوديعها وإلقاء نظرة أخيرة عليها.

ورصد المقطع الذي التقط من أمام المستشفى، الفتاة وهي تطارد جثمان والدتها التي توفيت مساء السبت، متأثرة بإصابة يشتبه أن تكون بفيروس كورونا الجديد.

لكن المستشفى منعت الفتاة من توديع والدتها بشكل مباشر تجنبًا لانتشار الفيروس، وظلت الفتاة تنادي على والدتها وهي في حالة انهيار "أمي.. أمي".

وقال شاهد عيان إن والدة الفتاة توفيت أثناء تلقيها علاج الطوارئ، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، فاشتبهوا في إصابتها بالفيروس القاتل وأرسلت المحرقة سيارة مباشرة لحمل الجثة.

وكانت السلطات الصينية أمرت بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد بالقرب من أماكن الوفاة، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع تجنبًا لتفشي الوباء الفتّاك الذي أودى بحياة ما يقرب من 500 شخص.

وقبل يومين انتشر فيديو من داخل أحد مستشفيات الصين يظهر الجثث المتراصة وسط المرضى في الطرقات والمقاعد، وكتب ناشر الفيديو تعليقًا واحدًا من 3 كلمات قال فيه "المشهد الحقيقي للمستشفى!".

https://twitter.com/fiteray/status/1224611355669385216?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)