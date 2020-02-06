شاهد: الصين تعقم شوارع بكاملها للوقاية من كورونا

أظهرت مقاطع فيديو تداولها صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي للسلطات المحلية في مدينة ووهان وهي تقوم بعقيم شوارع بكاملها ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مقاطع الفيديو، اعتمدت السلطات المحلية في ووهان على جرافات وشاحنات كبيرة، في حين غطى ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة شوارع المدينة.

يأتي هذا بينما أمرت السلطات الصينية الملايين من سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم، إلى حين انتهاء أشغال التعقيم التام لشوارع المدينة ضد الفيروس.

وبحسب تقارير صحفية، تقوم جرافات وشاحنات بتعقيم شوارع مدينة هانغشي التي يقطنها 2.7 مليون شخص في إقليم هوبي، المجاور لمدينة وهان التي انطلق منها الفيروس.

وتستهدف عملية التعقيم الطرق والمتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة، تزامنا مع خلو الفضاءات العامة من السكان.

وتقول تقارير صحفية محلية إن السلطات أمرت السكان بالتزام بيوتهم في هذه المدينة وإغلاق أبواب ونوافذ منازلهم من الساعة التاسعة مساء.

وأسفر انتشار الفيروس القاتل إلى الآن عن وفاة 565 شخصا، فيما أصيب به أكثر من 28 ألف شخص.