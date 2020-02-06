تغيير نتيجة الثانوية 3 مرات يفجر غضب المصريين ضد وزير التعليم (فيديو)

نشرت والدة إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمصر، مقطع فيديو قالت فيه إن وزير التعليم والنظام الجديد في تقييم الطالب "فاشل" وقالت إنها تخشى تنظيم وقفة احتجاجية بسبب قانون الطوارئ.

وجاء بالفيديو للمصرية هويدا حجازي، الذي حظي بانتشار واسع على منصات التواصل، أن الدولة ترفض أي وسيلة للاعتراض بعد استنفاد كل الطرق القانونية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي مؤكدة أنها تنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ولن تخشى أي شيء، وفق قولها.

وسببت نتيجة الصف الثاني الثانوي حالة غضب واسعة بين المصريين رجع صداها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي (#ظلم_في_التصحيح) و(#تانيه_ثانوي_بتضيع)، وذلك بعد تغيير النتيجة 3 مرات خلال يومين، الأمر الذي دفع البعض لمطالبة وزير التعليم طارق شوقي، بالاستقالة بسبب أزماته المتكررة.

وانفجر أهالي طلاب الثانوية العامة المتضررين بالقول "ارحمونا من طارق شوقي"، ونشروا مقاطع فيديو حاولوا فيها شرح التقديرات المعلنة على مواقع التواصل، بينما علق آخرون بمقاطع ساخرة عن خلل موقع إعلان النتيجة.

أما الوزير فقد نشر تدوينة ردًا على الهجوم ضده قال فيها "أغلقنا الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية حتى منتصف نهار الأربعاء، لنتمكن من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة كثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة".