الصحة العالمية: من السابق لأوانه القول إن كورونا بلغ ذروته في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته لكنها أوضحت أن، أمس، كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مايك ريان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة مستمرة في الحالات في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث في الأقاليم الأخرى.

نحتاج مئات ملايين الدولارات لمواجهة "كورونا"

هذا وقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرع مؤسسة "غيتس الخيرية" وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده غيبريسوس، الخميس، في إطار سلسلة المؤتمرات الصحفية اليومية المخصصة لمتابعة تطورات انتشار فيروس "كورونا" عالميا.

وقال: "أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار".

كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: "نتوقع المزيد من المساهمات (المالية) خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا".

وفي السياق، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت جميع منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود.

ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب دولي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)؛ الذي أدى لوفاة ما يزيد على 565 شخص وإصابة أكثر من 28 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

و"كورونا " الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.