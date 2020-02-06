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استشهاد ضابط فلسطيني برصاص الاحتلال.. وفيديو يوثق لحظة الاستهداف

6/2/2020

استشهد ظهر اليوم الخميس، ضابط الشرطة الفلسطيني طارق بدوان بعد إصابته بجروح خطيرة بإطلاق جيش الاحتلال النار عليه فجر اليوم داخل مقر الشرطة الخاصة بمدينة جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن الجيش أطلق النار على شرطي فلسطيني بزعم أن الأخير أطلق الرصاص على قوات الاحتلال أثناء هدمهم لمنزل الأسير أحمد جمال القنبع للمرة الثانية، في مدينة جنين.

واستشهد فجر اليوم في المواجهات ذاتها، الشاب يزن منذر أبو طبيخ (19 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، وأصيب 7 آخرون بينهم الضابط الذي وصفت جروحه بالخطيرة، إذ أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية، مما أدى إلى استشهاد الشاب أبو طبيخ وهو طالب جامعي من سكان واد برقين.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عامًا) من قلقيلية، كان موجودًا في ساحة مقر الشرطة الخاصة في حي البساتين، عندما أطلق عليه جنود الاحتلال النار، كما أصيب 6 آخرين في مواجهات جنين.

ووصفت إصابة الشاب بدوان بالحرجة ودخل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى جنين الحكومي، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

في السياق، أصيب اليوم كذلك مصور وكالة رويترز محمد أبو غنية، بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن، إلى جانب شاب بقنبلة غاز في رأسه، ومسعف في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم وبيت جالا .

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة لـ"وفا"، بأن طواقم الإسعاف قدمت الاسعافات لنحو 30 مواطنا بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات لكاميرات مثبتة عليها .

وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على مركبة في بيت جالا، نفذ سائقها عملية دعس لجنود في مدينة القدس فجر اليوم، أسفرت عن إصابة 14 جنديًا من جيش الاحتلال.

اقرا أيضًا: شهيد في القدس.. وإصابة 14 جنديا إسرائيليا في عملية دهس (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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