مراسل الجزيرة: لهذه الأسباب يتوقع خبراء وفاة 3000 شخص بفيروس كورونا قريبا (فيديو)

قال مدير مكتب الجزيرة في بيجين، ناصر عبد الحق، إن التقارير تفيد بوجود أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا، منهم ثلاثة آلاف في حالة حرجة.

وأضاف خلال حلقة "حوار مباشر" أن المتخصصين في مجال الأوبئة في الصين يقولون إن هذه الحالات الحرجة يمكن اعتبارها جميعا أو معظمها في عداد الوفيات في المستقبل القريب، لأن معظمهم من كبار السن.

وتابع أن "الأطباء يفسرون إصابة هؤلاء بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم، وهناك بعض الأطفال المصابين وتم الإعلان عن حالة في العاصمة بيجين لطفلة عمرها 9 أشهر وأعلن اليوم عن طفلين حديثي الولادة ولدا مصابين بهذا الفيروس وربما انتقل إليهما الفيروس عن طريق الأم".

وتابع مدير مكتب الجزيرة "الصين أعلنت عن خمسة ملايين مواطن من إقليم هوبي ومدينة ووهان غادروا الإقليم قبيل عطلة رأس السنة، وربما كان الكثير منهم يحملون هذا الفيروس، وبالتالي هناك صعوبة في إحصاء عدد المصابين في الصين كلها".