البث الحي
سياسة|الصين

مراسل الجزيرة: لهذه الأسباب يتوقع خبراء وفاة 3000 شخص بفيروس كورونا قريبا (فيديو)

5/2/2020

قال مدير مكتب الجزيرة في بيجين، ناصر عبد الحق، إن التقارير تفيد بوجود أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا، منهم ثلاثة آلاف في حالة حرجة.

وأضاف خلال حلقة "حوار مباشر" أن المتخصصين في مجال الأوبئة  في الصين يقولون إن هذه الحالات الحرجة يمكن اعتبارها جميعا أو معظمها في عداد الوفيات في المستقبل القريب، لأن معظمهم من كبار السن.

وتابع أن "الأطباء يفسرون إصابة هؤلاء بسبب ضعف الجهاز المناعي  لديهم، وهناك بعض الأطفال المصابين وتم الإعلان عن حالة في العاصمة بيجين لطفلة عمرها 9 أشهر وأعلن اليوم عن طفلين حديثي الولادة ولدا مصابين بهذا الفيروس وربما انتقل إليهما الفيروس عن طريق الأم".

وتابع مدير مكتب الجزيرة  "الصين أعلنت عن خمسة ملايين مواطن من إقليم هوبي ومدينة ووهان غادروا الإقليم قبيل عطلة رأس السنة، وربما كان الكثير منهم يحملون هذا الفيروس، وبالتالي هناك صعوبة في إحصاء عدد المصابين في الصين كلها".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)