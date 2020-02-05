قفل بابك.. حملة سعودية للاحتجاج على الأوضاع السياسية في المملكة [فيديو]

دعا نشطاء سعوديون المواطنين داخل المملكة لممارسة حقهم السلمي في الاعتصام عبر المشاركة في حملة احتجاجًا على الأوضاع العامة والحقوقية والمجتمعية بالمملكة.

وطالب القائمين على الحملة عبر موقع تويتر، بضرورة الحشد للضغط على السلطات لإطلاق جميع المعتقلين من داخل السجون وتوظيف العاطلين عن العمل وتمكين "البدون" من نيل حقوقهم ومراجعة ميزانية هيئة الترفيه والتركيز على البنية التحتية وإيقاف هدر المال العام والقضايا الظالمة على المواطنين، على حد وصفهم.

قيل في الخروج فتنة، إذن الزم دارك ومن ثم #قفل_بابك pic.twitter.com/eDtC5j7zAi — هارون أمين أحمد (@anaharoon) February 4, 2020

وتقوم حملة (#قفل_بابك) وفق القائمين على الالتزام في البيوت من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل لإيصال رسالة احتجاج للحكومة.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي حظيت بإعجاب بعض المغردين بعد غد الجمعة.

#قفل_بابك

لا أعتقد بأن أحداً سيستكثر ثلاث ساعات يلزم فيها بيته ولا يطلب توصيل مطاعم أو يقلّص الكهرباء من أجل حقوقه وهو الذي جرّب الهاشتاقات والمعاريض والاستجداءات وبرامج التلفزيون جدوى.

الآن أمامكم طريقة لا تحتاج منكم شيئاً، تنقذون بها المعتقلين والمُعطّلين ومسلوبي الحقوق، — مرزوق مشعان العتيبي (@MarzoqMashan_) February 5, 2020

لكل الخائفين من الاعتقال والقمع الحكومي، #قفل_بابك وشاركوا أخوانكم وأخواتكم في هذا الاعتصام الحضاري السلمي. — Ahmed Abdullah (@A7medHakami) February 4, 2020