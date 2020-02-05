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سياسة|السعودية

قفل بابك.. حملة سعودية للاحتجاج على الأوضاع السياسية في المملكة [فيديو]

الملك سلمان بن عبد العزيز (يسار) ونجله ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز (يسار) ونجله ولي العهد محمد بن سلمان
5/2/2020

دعا نشطاء سعوديون المواطنين داخل المملكة لممارسة حقهم السلمي في الاعتصام عبر المشاركة في حملة احتجاجًا على الأوضاع العامة والحقوقية والمجتمعية بالمملكة.

وطالب القائمين على الحملة عبر موقع تويتر، بضرورة الحشد للضغط على السلطات لإطلاق جميع المعتقلين من داخل السجون وتوظيف العاطلين عن العمل وتمكين "البدون" من نيل حقوقهم ومراجعة ميزانية هيئة الترفيه والتركيز على البنية التحتية وإيقاف هدر المال العام والقضايا الظالمة على المواطنين، على حد وصفهم.

وتقوم حملة (#قفل_بابك) وفق القائمين على الالتزام في البيوت من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل لإيصال رسالة احتجاج للحكومة.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي حظيت بإعجاب بعض المغردين بعد غد الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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