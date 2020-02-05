شاهد: مقتل العشرات في انهيارين ثلجيين بتركيا

قالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارين جليديين وقعا في جنوب شرق البلاد.

وذكرت الإدارة أن معظم الضحايا دفنوا جراء الانهيار الثاني الذي وقع بينما كانوا يعملون على إنقاذ ضحايا الانهيار الأول.

وأوضحت الإدارة أن 33 شخصا لقوا حتفهم عندما وقع الانهيار الجليدي الثاني أثناء البحث عن اثنين آخرين من ضحايا الانهيار الأول الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وذلك بعد إنقاذ ثمانية آخرين، مشيرة إلى أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث، بمنطقة "بهتشه سراي" في ولاية وان بشرق البلاد، عشرات الأشخاص وهم يحاولون إخراج السيارات التي دفنها الانهيار الجليدي، فيما كانت الثلوج تنهمر عليهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل، مضيفا أنه تم سحب عربة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار.

وجرى نقل عثمان أوتشار رئيس مكتب إدارة الطوارئ والكوارث في الولاية إلى المستشفى للعلاج بعد أن حوصر وسط الانهيار الجليدي.

وقال أوجار في تصريحات لوسائل إعلام محلية من المستشفى إن نحو 200 شخص كانوا يشاركون في عملية الإنقاذ لكن الكثيرين كانوا بعيدا عن المنطقة المتاخمة عندما وقع الانهيار الثاني.

وأضاف "كنت مدفونا في الجليد حتى المنتصف.. خرجت بواسطة المعدات التي كانت بحوزتي".