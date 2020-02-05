شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

بثت وسائل إعلام فلسطينية اللحظات الأولى عقب إصابة جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بجراح خطيرة خلال مواجهات بمنطقة باب الزاوية بالخليل، اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب محمد سلمان طعمة الحداد (17 عامًا) استشهد بعد إصابته برصاصة، اخترقت قلبه، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل.

وشهدت لحظات وداع الشاب في المستشفى هتافات غاضبة، خلال نقل جثمانه.

وانطلقت مسيرة غاضبة جابت شوارع الخليل، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال، هتف خلالها الشبان المتظاهرون، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الشبان بمخيم العروب في الخليل.

ومنذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت مواجهات في الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأعلن ترمب في الـ28 من يناير/كانون ثاني الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.