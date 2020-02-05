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شاهد: اشتعال سيارة "جيب" إسرائيلية خلال مواجهات في الضفة المحتلة

5/2/2020

أظهر مقطع فيديو متداول، اشتعال سيارة من نوع "جيب" للجيش الإسرائيلي إثر إصابته بالزجاجات الحارقة في حي أم الشرايط بالبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للحي وإجراء تفتيشات واعتقالات.

وأوضح الفيديو إلقاء الشبان الفلسطينيين لعدد من الزجاجات الحارقة، صوب جيبات الاحتلال المارة من المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت اليوم، حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينيًا في الضفة، بينهم رئيس بلدية بيت كاحل، كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات عدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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