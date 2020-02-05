شاهد: إسرائيلي يناشد بن سلمان زيارة "أجداده" في نجران

نشر جاي معيان، مستشار رئيس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون، مقطع فيديو، لأحد الإسرائيليين وهو يناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السماح له بزيارة مقابر أجداده في نجران.

وناشد الإسرائيلي، ويدعى داود بن يوسف شكر، عبر الفيديو، محمد بن سلمان السماح له بالعودة إلى مدينة نجران الواقعة جنوب غربي السعودية، بزعم أنها مسقط رأسه قبل النزوح مع عائلته لإسرائيل، وذلك من أجل الصلاة على أجداده "المقبورين"، وفق تعبيره.

وطالب شكر في المقطع المتداول في إسرائيل، ولي العهد السعودي بالحصول على تصريح دخول وفتح طريق للعودة إلى نجران "التي عاش ودفن فيها أجداده من أجل الصلاة على قبورهم"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن هناك 14 يهوديًا آخرين متبقين من أصل 260 ممن نزحوا من نجران إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وسكنوا إلى اليوم في إسرائيل.

وأعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، نشر الفيديو مجددة مناشدة المواطن الإسرائيلي لمحمد بن سلمان.

وقوبلت تلك المناشدة برفض من مغردين سعوديين وعرب، أكدوا أنهم ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وردوا عبر تويتر، بأنه يوجد مئات آلاف الفلسطينيين الذين ولدوا في فلسطين يريدون زيارة قبور أجدادهم وآبائهم في يافا وحيفا وصفد وأكثر من 400 قرية وبلدة فلسطينية أخرى في الداخل المحتل، هدمتها وشردت أهلها "عصابات الصهيونية"، لكن إسرائيل لا تسمح لهم بالدخول.

وأشار مغردون آخرون إلى أن أمير نجران خيّر اليهود بين الإسلام أو الرحيل فغادروا المنطقة عام 1948، وأكدوا أن نجران لم تكن أرضهم الأصلية بل احتموا بها إبان الحرب العالمية الثانية، بينما لفت آخرون إلى أن الإشكالية تكمن مع الصهيونية وإسرائيل التي احتلت أراضي فلسطين، وليست مع اليهود.

وسخر مغردون من استخدام المواطن الإسرائيلي لكلمة أجداده "المقبورين" وهي صفة مسيئة للموتى، ولفت مغردون آخرون كذلك إلى أن جميع اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل غادروا بلدانهم الأصلية بمحض إرادتهم بعدما استخدمت سلطات إسرائيل الإغراءات المادية لتجميع أكبر عدد منهم في فلسطين المحتلة، بينما أشار آخرون إلى أن اليهود اصطحبوا رفاة موتاهم معهم حين غادروا لإسرائيل.

يوجد مئات آلاف الفلسطينيين الذين ولدوا في فلسطين يريدون زيارة قبور أجدادهم وابائهم في يافا وحيفا وصفد وفي أكثر من ٤٠٠ قرية وبلدة فلسطينية هدمتها وشردت أهلها العصابات الصهيونية. للأسف اسرائيل لا تسمح لهم بالدخول لأنها ترفض إنهاء الإحتلال لأراضي ال-٦٧ وحل النزاع . — Incognito (@IrakiW) January 31, 2020

يجب أن تتخلى عن فلسطين انتم محتلينها وتطالبون ان تزورو دعو الفلسطينيين المبعدين رغما عنهم يرجعون لديارهم

اقل شي انتم رحلتم طوعا اما هم فقد تم طردهم من أراضيهم — المنيفي (@__almonifi) January 31, 2020

https://twitter.com/TheFact45756167/status/1222953548100644867?ref_src=twsrc%5Etfw

#اليهود في #نجران

أمير نجران خير اليهود بين الإسلام أو الرحيل فغادروا المنطقة عام ١٩٤٨م، وكان عددهم (٣٠٠) عائلة تقريباً، وكانوا يعملون في التجارة في الأسواق في صياغة الذهب وحرفة صناعة الخناجر والسيوف وغيرها. pic.twitter.com/6zf0S61L3A — عبدالرحمن بن عبدالله العبيد (@rahman885566) February 4, 2020

مرفوض لانه لا علاقات بين السعودية وإسرائيل ولن يكون هناك اي علاقات بإذن الله الا بعد احلال السلام واعترافكم بالفلسطينيين وحقوقهم في ارضهم — كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) January 30, 2020

يهود نجران ليس لهم أرض هم نزحوا بعد الحرب العالميه وعند نهايتها رجعوا الى اراضيهم — Queen👑 (@deema0454) January 31, 2020

اجدادي كانوا يقولون ان كان فيه يهود بنجران وكانو حرفين واسهموا بالزراعه وبناء البيوت الطينيه وقد عرض عليهم الأسلام او الرحيل واختاروه وهذي صوره قديمه ليهود نجران pic.twitter.com/kiXi2uCHq4 — Ali Al-yami (@shanab86) January 30, 2020

مغادرة اليهود تم باساليب ممنهجة من قبل اسرائيل بوقت ارادت جمع يهود العالم بفلسطين المحتلة واساخدمت الترغيب والاغراء المادي لهم ولم يغادر احد بالقوة بل برضاه اما قبور احداده تلك عظام نخرة — محمد عمر (@moh1966omar) February 4, 2020

كل اليهود الذين بقوا بعد عام 48 في نجران أسلموا ولله الحمد والمنه خلوه يجي ممكن يسلم ويلحق نفسه قبل ما يموت

( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) — حربي الحربي (@F1h4a0d9) February 4, 2020

https://twitter.com/fsmnfn/status/1222999623318540291?ref_src=twsrc%5Etfw

اليوم زيارة قبر الاجداد وغدا المطالبه بارض الاجداد او التعويضات والزمن كفيل بان يثبت مااقوله من عدمه — بدون ظل_1 (@withoutshadow_1) January 30, 2020

https://twitter.com/RomanceLiberty/status/1222989478693875713?ref_src=twsrc%5Etfw