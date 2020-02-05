شاهد: أردوغان يمهل النظام السوري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية بإدلب

أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوات النظام السوري حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية جديدة في تلك المنطقة.

وأكد أردوغان، في خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر".

وأوضح أنه "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم"، مشيرا إلى أنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.

أردوغان: إذا لم ينسحب النظام السوري من كافة المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التركية بحلول نهاية الشهر الحالي فإننا سنضطر لإجباره على ذلك pic.twitter.com/qhClsmoAph — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2020

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم.

كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإن الرد على انتهاكات النظام السوري بعد الآن سيكون بالرد المباشر على جنوده.

قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة.

نمهل النظام السوري حتى نهاية فبراير للانسحاب من النقطتين اللتين استحدثتهما في إدلب.

التفاهمات في إدلب وشرق الفرات لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك.

على القوات السورية التراجع عن المنطقة القريبة من نقاط المراقبة التركية وإلا سنجبرهم على ذلك.

عدد الفارين إلى حدودنا يقترب من مليون شخص.

لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه في المكان الذي سفكت فيه دماء جنودنا.

النظام السوري لا يحرك ساكنا دون علم الضامنين.

الهجوم على جنودنا في إدلب نقطة تحول بالنسبة لتركيا في سوريا.

جميع القوى الموجودة في سوريا تنفذ مخططاتها بحجة محاربة تنظيم الدولة.

عملية درع الفرات هي أكثر العمليات جدية في محاربة تنظيم الدولة.

الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك.

وكانت السلطات التركية أعلنت يوم الإثنين الماضي مقتل 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب شمال شرق سوريا.