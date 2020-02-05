شاهد: أردوغان يمهل النظام السوري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية بإدلب

أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوات النظام السوري حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية جديدة في تلك المنطقة.
وأكد أردوغان، في خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "إذا تطلب الأمر فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر".
وأوضح أنه "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم"، مشيرا إلى أنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك.
أردوغان: إذا لم ينسحب النظام السوري من كافة المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التركية بحلول نهاية الشهر الحالي فإننا سنضطر لإجباره على ذلك pic.twitter.com/qhClsmoAph
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2020
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
وكانت السلطات التركية أعلنت يوم الإثنين الماضي مقتل 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري عليهم في محافظة إدلب شمال شرق سوريا.