سيناتور جمهوري يصوت ضد ترمب في محاكمة عزله

قال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني، إنه سيصوت في وقت لاحق الأربعاء لإدانة الرئيس دونالد ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ أن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".

وأضاف رومني أن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترمب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني (رويترز)

تصويت تاريخي

ويتجه مجلس الشيوخ اليوم صوب تبرئة ترمب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويوجه ترمب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتا مساء اليوم يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته، حيث يتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

وفي حال تبرئة ترمب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين حيث يسعى ترمب للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وركزت محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة. لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترمب رغم أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.