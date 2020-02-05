رغم سريته.. لماذا تعمد نتنياهو كشف لقائه بالبرهان؟

أثار الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان في أوغندا، حفيظة الخبراء والمحللين عبر مواقع التواصل.

وأكد محللون أن عامل التوقيت للقاء والإعلان عنه يشكل أهمية بالغة لنتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية داخل إسرائيل بينما يُعد الأمر بالنسبة للمسؤول السوداني الأول، صفعة وفضيحة كبيرة في الأوساط العربية وبين الشعب السوداني على وجه الخصوص.

وقال محلل الشأن الإسرائيلي صالح النعامي إن عدم عرض الصور الخاصة بلقاء نتنياهو والبرهان قد يدل على أن المسؤول السوداني أراد أن يبقى اللقاء سريًا.

وأضاف أنه رغم رغبة البرهان إلا أن كل ما يُعنى نتنياهو به هو توظيف اللقاء في حملته الانتخابية وحشد اليمين حوله ليواجه البرهان تبعات فعلته وحده.

حقيقة عدم عرض صور للقاء نتنياهو والبرهان حتى الآن قد يدل على أن البرهان أراد أن يظل اللقاء سريا المشكلة أن كل ما يعني نتنياهو هو توظيف اللقاء في حملته الانتخابية فكشف عنه وسمح لأبواق اليمين بالدندنة حوله

وليواجه البرهان تبعات فعلته لوحده — د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 4, 2020

وعدّ مغردون الإعلان الإسرائيلي عن اللقاء وكشفه لوسائل الإعلام، فضيحة للبرهان لاسيما في توقيتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطة السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، واستغلاله كدعاية انتخابية لنتنياهو الذي يواجه بدوره اتهامات في قضايا فساد تهدد منصبه.

وتساءل ناشطون عن السيناريوهات التي تُحضر في الخفاء بين السودان والدول العربية مع إسرائيل محذرين من خطورة تطبيع العلاقات عبر ما أسموهم "العساكر الجدد" والكوارث التي يُمكن أن تتعاقب بسبب ذلك.

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" إن الإمارات رتبت اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وحظي لقاء نتنياهو والبرهان، باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل بغضب ورفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

نتنياهو في أوغندا، ولقاء مع البرهان!

كارثة لمصر والسودان بحوض النيل الذي اصبح بالكامل ضمن نفوذ دول لا تلتقي مصالحها مع مصر أو السودان بعشرات القضايا.

عودة إفريفيا لحضن اسرائيل تعبير استعمله نتنياهو، لن يفهمه العسكريون الجدد الذين غطت أحلامهم بالسلطة على إدراكهم لحدود الامن القومي — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 3, 2020

وأشار مغردون فلسطينيون وعرب إلى أن حديث نتنياهو عن اللقاء هو فضيحة متعمدة من إسرائيل للبرهان في وقت كان من المفترض أن يجري في الخفاء، خاصة أنه لم يكن في السودان أو إسرائيل.

وعبر المغردون عن غضبهم للقاء الذي يتزامن مع "صفقة القرن" التي اعتبروها مؤامرة على القضية الفلسطينية، وعدّوا ذلك تصرفًا غير مسؤول من المسؤول السوداني.

وكان نتنياهو أعلن أنه التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا.

ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، بينما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من "لائحة الإرهاب".

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صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر

نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي باللقاء ورفض عربي واسع

البرهان التقى نتنياهو في اوغندا..

اسرائيل ترفض العلاقات السرية pic.twitter.com/iMnYIb29tH — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 3, 2020

فضيحة جديدة ..

عبدالفتاح السوداني علي خُطي عبدالفتاح المصري ..

نتن ياهو يفضح البرهان و يقول أنهما إلتقيا في أوغندا و اتفقا علي التطبيع بين البلدين .. و وزيرة الخارجية السودانية تقول أنها لا تعلم باللقاء و أنها سمعت به من وسائل الإعلام . — Abdelsalam Ghoneim (@arghoneim) February 3, 2020

نتنياهو يبدأ في ترجمة #صفقه_القرن علي ارض الواقع وزيارته الي #اوغندا الغرض منها توسيع دايرة التطبيع مع الدول التي تتخذ جانب الحياد مع الدولة الصهيونية

اخيراً #السودان ينضم الي هذا المستنقع القذر عبر بوابة البرهان !!

ما هو السيناريو الذي يحضر في الخفاء؟؟#تحديات_الفتره_الانتقاليه — كريشة (@krisha_tokar) February 3, 2020

المجلس العسكري في السودان صناعة إسرائيلية، وتوزيع إماراتي

لا عجب أن يبيع شرفه، وأن يشتري الكرسي

إذا سيطر العسكر على بلد أفسدوها، وجعلوا مساجدها كنس لليهود. — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) February 3, 2020

برح الخفاء وانكشف الغطاء وبان الصبح لذي عينين❗️

ديوان رئاسة الوزراء "الإسرائيلي" : نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا — حامد العلي (@Hamed_Alali) February 3, 2020