البث الحي
سياسة

رغم سريته.. لماذا تعمد نتنياهو كشف لقائه بالبرهان؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين) ورئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين) ورئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
5/2/2020

أثار الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان في أوغندا، حفيظة الخبراء والمحللين عبر مواقع التواصل.

وأكد محللون أن عامل التوقيت للقاء والإعلان عنه يشكل أهمية بالغة لنتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية داخل إسرائيل بينما يُعد الأمر بالنسبة للمسؤول السوداني الأول، صفعة وفضيحة كبيرة في الأوساط العربية وبين الشعب السوداني على وجه الخصوص.

وقال محلل الشأن الإسرائيلي صالح النعامي إن عدم عرض الصور الخاصة بلقاء نتنياهو والبرهان قد يدل على أن المسؤول السوداني أراد أن يبقى اللقاء سريًا.

وأضاف أنه رغم رغبة البرهان إلا أن كل ما يُعنى نتنياهو به هو توظيف اللقاء في حملته الانتخابية وحشد اليمين حوله ليواجه البرهان تبعات فعلته وحده.

وعدّ مغردون الإعلان الإسرائيلي عن اللقاء وكشفه لوسائل الإعلام، فضيحة للبرهان لاسيما في توقيتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطة السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، واستغلاله كدعاية انتخابية لنتنياهو الذي يواجه بدوره اتهامات في قضايا فساد تهدد منصبه.

وتساءل ناشطون عن السيناريوهات التي تُحضر في الخفاء بين السودان والدول العربية مع إسرائيل محذرين من خطورة تطبيع العلاقات عبر ما أسموهم "العساكر الجدد" والكوارث التي يُمكن أن تتعاقب بسبب ذلك.

وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى" إن الإمارات رتبت اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به "دائرة صغيرة" فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وحظي لقاء نتنياهو والبرهان، باحتفاء إسرائيلي واسع على الصعيدين الرسمي والإعلامي لكنه قوبل بغضب ورفض واسع من الشارع العربي وعبر منصات التواصل.

وأشار مغردون فلسطينيون وعرب إلى أن حديث نتنياهو عن اللقاء هو فضيحة متعمدة من إسرائيل للبرهان في وقت كان من المفترض أن يجري في الخفاء، خاصة أنه لم يكن في السودان أو إسرائيل.

وعبر المغردون عن غضبهم للقاء الذي يتزامن مع "صفقة القرن" التي اعتبروها مؤامرة على القضية الفلسطينية، وعدّوا ذلك تصرفًا غير مسؤول من المسؤول السوداني.

وكان نتنياهو أعلن أنه التقى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا.

ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، بينما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من "لائحة الإرهاب".

اقرأ أيضًا:

صحيفة إسرائيلية: الإمارات رتبت لقاء نتنياهو والبرهان بعلم السعودية ومصر

نتنياهو والبرهان.. احتفاء إسرائيلي باللقاء ورفض عربي واسع

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)