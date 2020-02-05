خليجيون وعرب يوجهون كلمة لحكام للإمارات.. ماذا قالوا؟

تفاعل مغردون خليجيون وعرب على موقع تويتر، مع حملة إلكترونية دشنها ناشطون دعمًا لمعتقلي الرأي في الإمارات، ودعوا من خلالها إلى توجيه كلمات ورسائل إلى حكام الدولة الخليجية.

وتفاعل مع وسم (#كلمة_لحكام_الامارات)، مغردون من دول عربية عدة بينهم معارضون إماراتيون، وذلك في إطار حملة لتسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي داخل الدولة وضحايا الإهمال الطبي والتعذيب أبرزهم علياء عبد النور، وحذروا من تكرار ما جرى لها مع بقية المعتقلين.

وتساءل مغردون عن سياسة التسامح المزعومة التي تتبناها أبو ظبي مع اليهود والهندوس بفتح معابد لهم وتطوير علاقاتها معهم، في حين تتبنى سياسة عدائية تجاه تطلعات الشعوب العربية بالمنطقة وتتآمر عليها عبر دعم الثورات المضادة.

وطالب ناشطون، الإمارات بإعادة النظر في رسالة الإصلاح التي تقدم بها نخبة من أبناء البلاد لتحسين وضع المشاركة الوطنية لأبناء الدولة والسير نحو نظام ديمقراطي ورفع الظلم وإعادة الحق لأصحابه ومحبة الشعوب للإمارات.

#كلمة_لحكام_الامارات

لماذا هذا العداء للإسلام والمسلمين ؟لماذا تقتلون اليمنيين والليبين والسوريين والمصريين باموالكم؟

لماذا تدعمون حفتر وبشار والسيسي و حميدتي وهم كلهم مجرمون؟

لماذا تقاطعون قطر وحماس والإخوان وتركيا وتطبعون مع الصهاينة ومع الفرس ؟ https://t.co/YPhCFXeaZ5 — ريتاج البنا (@fadaa1234) February 3, 2020

https://twitter.com/AbdullahBotawil/status/1224687829458018305?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alsaediali936/status/1224680711262818304?ref_src=twsrc%5Etfw

أوهل تتألمون كما يتألم ذوي االضحايا المنفقودين بفعل اجرامكم وعبثكم السياسي والأمني ؟ أوهل ترضون لإماراتنا ؟أن يتدخل بشؤونها أحد او أن يقودها للخراب كما تفعلون ؟ #كلمة_لحكام_الامارات — أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) February 4, 2020

https://twitter.com/ObaidAlbahri/status/1224657107078864898?ref_src=twsrc%5Etfw

المعتقلون الإماراتيون ظلماً في السجون هم خطايا ستلازم رقابكم فالظلم ظلمات يوم القيامة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل #معتقلي_الرأي #كلمة_لحكام_الامارات — مروان الظنحاني (@MarwanAldanhani) February 4, 2020

https://twitter.com/HazimAlqaishi/status/1224655741648297985?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/aalhattawy/status/1224654650093207553?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/NaBinfadl2/status/1224646620207251462?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MohmedAlqoydi/status/1224634837933400065?ref_src=twsrc%5Etfw