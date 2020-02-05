تغريدة لمحمد بن زايد عن " الأخوة الإنسانية " تثير جدلا على تويتر

أثارت تغريدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتحدث فيها عن مرور عام على توقيع " وثيقة الأخوة الإنسانية "، التي استضافتها الإمارات العام الماضي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".

تزرعون الحروب في سوريا و اليمن و ليبيا وتتحدثون علي تاخي حساباتكم في المنطقة مغلوطة لا ننسي مساندتكم الغير مشروطة لإسرائيل في بيع فلسطين — TANAZEFTI AYMAN🇹🇳🇨🇦 (@TANAZEFTIAYMAN) February 4, 2020

ورد ناشطون على التغريدة بتعليقات تتراوح بين الاستهجان والرفض وما وصفوه بـ"كشف الوجه الزائف الذي ترتديه السياسات الإماراتية في عهد بن زايد في معظم بلدان المنطقة العربية."

سبحان الله اشوف تصرفاتك فى العلن اصدقك .وافكر فى افعالك فى جميع الدول العربيه من دعم للانقلابيين مثل السيسى وحفتر ودعم صفقه القرن واهانه المسلمين فى جميع انحاء العالم استغرب .انت ايه ياشيخ محمد او عاوز ايه يااخى دا فيرس توه الصين اعلم ان الله مطلع عليك وعلى افعالك وهتتحاسب — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) February 4, 2020

تقولون ما لا تفعلون

كلامكم معسول وافعالكم افعال الشیاطین، لیبیا الیمن الصومال السودان مالي فلسطین افغانستان

كلہا تشكو من اجرامكم وشركم

اما لك ان ترجع الی ضمیرك ورشدك قبل عقوبة الجبار — محمد الصريمي (@bNMUZ4CwgRMv5t5) February 4, 2020

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw