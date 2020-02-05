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سياسة|الإمارات

تغريدة لمحمد بن زايد عن " الأخوة الإنسانية " تثير جدلا على تويتر

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
5/2/2020

أثارت تغريدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتحدث فيها عن مرور عام على توقيع " وثيقة الأخوة الإنسانية "، التي استضافتها الإمارات العام الماضي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".

ورد ناشطون على التغريدة بتعليقات تتراوح بين الاستهجان والرفض وما وصفوه بـ"كشف الوجه الزائف الذي ترتديه السياسات الإماراتية في عهد بن زايد في معظم بلدان المنطقة العربية."

 

 

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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