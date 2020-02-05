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سياسة|الولايات المتحدة

بعدما تجاهل مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترمب أمام الكونغرس (فيديو)

5/2/2020

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تجاهل الرئيس ترمب مصافحتها قبل إلقاء خطابه بشأن "حالة الاتحاد"، بأن مزقت نسخة من الخطاب أمام الأعضاء والكاميرات.

وبعدما أنهى ترمب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس إلى جوار نائبة مايك بنس، نسخة من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزقتها في لحظة وثقتها مقاطع فيديو عديدة تظهر إلى حد كبير توتر العلاقة بينهما.

وقالت بيلوسي إن تمزيق خطاب ترمب كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبًا، واصفة إياه بالخطاب القذر، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وقبيل الخطاب، مدت بيلوسي يدها لترمب من أجل مصافحته لكنه تجاهلها تمامًا وهو ما وثقته الفيديوهات والصور، لكن لم يتضح ما إذا كان ترمب فعل ذلك متعمدًا أم لا.

كما تجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري، من دواعي الفخر البالغ" التي عادة ما يستخدمها رئيس المجلس لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وكل ما قالته "أعضاء الكونغرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة"، وجلست واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة خطابه.

وأثناء خطابه، لم يتطرق ترمب أبدًا إلى مسألة محاكمته أو عزله، ويأتي الخطاب قبيل تصويت يجرى اليوم الأربعاء في ختام محاكمة الرئيس برلمانيًا بمجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وسط توقعات بتبرئته.

وكان ترمب قد عرض في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي أمام الكونغرس، ما اعتبرها إنجازات كبيرة حققتها إدارته لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والأمن القومي والرعاية الصحية والهجرة غير النظامية.

 

 

 

 

جميع الصور من (غيتي)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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