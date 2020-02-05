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القسام: أسرى الاحتلال أصيبوا في قصف إسرائيلي على غزة

لا مفاوضات حتى الآن بين حماس وإسرائيل بخصوص الجنود الأسرى في غزة
لا مفاوضات حتى الآن بين حماس وإسرائيل بخصوص الجنود الأسرى في غزة
5/2/2020

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن عددا من الأسرى الإسرائيليين لديها، أُصيبوا خلال تصعيد شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار 2019.

جاء ذلك في تغريدة لـ "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، عبر حسابه بتطبيق "تليغرام".
وقال أبو عبيدة "نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو/ أيار ٢٠١٩ على قطاع غزة، حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكلٍ مباشر".
ولم يكشف أبو عبيدة عن المكان الذي تعرض للقصف، وعن مصير الأسرى المصابين أو عددهم، مضيفا "نتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة".
وأضاف مستكملاً "نعِد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل"، وبيّن أن إسرائيل "تتجاهل أسراها بغزة ولا تأبه بمصيرهم وذلك في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على (قضية مخدرات)".

صورة نشرتها حركة حماس للجندي شاؤول آرون الذي أسرته خلال العدوان على غزة عام 2014 (الجزيرة-أرشيف)

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان، الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر حتى 26 أغسطس/آب من العام ذاته، وهما آرون شاؤول، وهدار جولدن.
لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تحدث الاحتلال عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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